अयोध्या में विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा, दूर तक मकानों की खिड़कियां-दरवाजे हिल गए

यूपी के अयोध्या में विस्फोट से तीन बच्चे समेत पांच लोगों की मौत हो गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि उसकी धमक से काफी दूर बने मकानों की खिड़की और दरवाजे तक हिल गए।

यूपी के अयोध्या में पूराकलंदर क्षेत्र अन्तर्गत नगर पंचायत भदरसा के ग्राम सभा कल्याण भदरसा का मजरा पगला भारी में गुरुवार की शाम करीब सवा सात बजे एक मकान के अंदर भीषण विस्फोट से भवन स्वामी, तीन बच्चे समेत पांच लोगों की मौत हो गई। सड़क किनारे अकेले बने मकान में विस्फोट इतना जबरदस्त था कि उसकी धमक से काफी दूर बने मकानों की खिड़की और दरवाजे तक हिल गए। लोगों ने करीब एक किलोमीटर तक विस्फोट की आवाज सुनी। देखते ही देखते घटना स्थल पर सैकड़ों लोग जुट गए। सूचना पाते ही पुलिस और प्रशासन के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। दो जेसीबी,अग्निशमन की तीन गाड़ियां, एसडीआरफ, फारेंसिक टीम, 6 एंबुलेंस की गाड़ियां और डॉग स्क्वाड पहुंच गया।

देर रात तक मकान के मलबे को हटाने के लिए ग्रामीण और बचाव दल मौके जुटा रहा। विस्फोट की भीषण आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। घर के मालिक का शव बीस मीटर दूर जा गिरा, जहां घर था वहां सिर्फ घर के पिलर व मलबा ही बचा। दो शव बिल्कुल कालेज पड़ चुके थे। जो जहां था वह भाग कर घटना स्थल पर पहुंचा। हर तरफ चीख पुकार मच गयी। सूचना पाते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां पहुंचने लगीं।

शाम का समय होने के कारण थोड़ा अंधेरा था जिसमें सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां पहुंच रही थीं। राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर होने लगा। जेसीबी से मलबा हटवाया जाने लगा। दबे हुए लोगों की तलाश शुरू हो गयी।