Ayodhya explosion shaking windows and doors of houses

अयोध्या में विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा, दूर तक मकानों की खिड़कियां-दरवाजे हिल गए

यूपी के अयोध्या में विस्फोट से तीन बच्चे समेत पांच लोगों की मौत हो गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि उसकी धमक से काफी दूर बने मकानों की खिड़की और दरवाजे तक हिल गए।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 08:11 AM
यूपी के अयोध्या में पूराकलंदर क्षेत्र अन्तर्गत नगर पंचायत भदरसा के ग्राम सभा कल्याण भदरसा का मजरा पगला भारी में गुरुवार की शाम करीब सवा सात बजे एक मकान के अंदर भीषण विस्फोट से भवन स्वामी, तीन बच्चे समेत पांच लोगों की मौत हो गई। सड़क किनारे अकेले बने मकान में विस्फोट इतना जबरदस्त था कि उसकी धमक से काफी दूर बने मकानों की खिड़की और दरवाजे तक हिल गए। लोगों ने करीब एक किलोमीटर तक विस्फोट की आवाज सुनी। देखते ही देखते घटना स्थल पर सैकड़ों लोग जुट गए। सूचना पाते ही पुलिस और प्रशासन के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। दो जेसीबी,अग्निशमन की तीन गाड़ियां, एसडीआरफ, फारेंसिक टीम, 6 एंबुलेंस की गाड़ियां और डॉग स्क्वाड पहुंच गया।

देर रात तक मकान के मलबे को हटाने के लिए ग्रामीण और बचाव दल मौके जुटा रहा। विस्फोट की भीषण आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। घर के मालिक का शव बीस मीटर दूर जा गिरा, जहां घर था वहां सिर्फ घर के पिलर व मलबा ही बचा। दो शव बिल्कुल कालेज पड़ चुके थे। जो जहां था वह भाग कर घटना स्थल पर पहुंचा। हर तरफ चीख पुकार मच गयी। सूचना पाते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां पहुंचने लगीं।

ये भी पढ़ें:अयोध्या में फिर विस्फोट, जमींदोज हो गया मकान, दूर तक सुनाई दी गूंज, पांच की मौत

शाम का समय होने के कारण थोड़ा अंधेरा था जिसमें सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां पहुंच रही थीं। राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर होने लगा। जेसीबी से मलबा हटवाया जाने लगा। दबे हुए लोगों की तलाश शुरू हो गयी।

करीब एक कि.मी. दूर तक सुनायी दी विस्फोट की आवाज : मौके पर मौजूद ग्रामीणों का कहना है कि विस्फोट की आवाज करीब एक कि.मी. दूर तक सुनायी दी है। घटना स्थल के पास लोगों भारी भीड़ जमा है। सैकड़ों लोग मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां, फारेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच कर छानबीन कर रही है। मकान की छत उड़ गयी है केवल पिलर खड़े दिख रहे हैं। डीएम ने बताया कि घटना प्रेशर कुकर के फटने अथवा दूसरे किसी चीज से हुई है। छानबीन चल रही है।

