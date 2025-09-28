Ayodhya Dhannipur mosque new design ready after old map rejected 5 मीनारें, एक पारंपरिक गुंबद, अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का नया डिजाइन तैयार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
5 मीनारें, एक पारंपरिक गुंबद, अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का नया डिजाइन तैयार

उत्तर प्रदेश में अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का पुराना नक्शा खारिज होने के बाद नया डिजाइन तैयार कर लिया गया है। अब समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया नया डिजाइन पारंपरिक शैली में है। इसमें पांच मीनारें और एक पारंपरिक गुंबद है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 06:19 AM
अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण (अविप्रा) से खारिज होने के बाद अब इसका नया डिजाइन तैयार किया गया है। मस्जिद का पहले का डिजाइन विदेशी शैली में था, जबकि अब समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया नया डिजाइन पारंपरिक शैली में है। इसमें पांच मीनारें और एक पारंपरिक गुंबद है।

मस्जिद ट्रस्ट के मुख्य न्यासी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी कहते हैं कि पुराने डिजाइन से लोग खुश भी नहीं थे। अगले एक दो महीने में हम डिजाइन अयोध्या विकास प्राधिकरण में नक्शा पास करवाने के लिए जमा करेंगे। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला सुनाया था। इसके तहत मुस्लिम पक्ष को पांच एकड़ जमीन दी गई है। 3 अगस्त 2020 को अयोध्या जिला प्रशासन ने मस्जिद पक्ष को अयोध्या नगर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में पांच एकड़ जमीन आवंटित की थी।

इस जमीन पर मस्जिद के साथ ही लाइब्रेरी और अस्पताल भी बनवाने की योजना थी। विदेशी शैली में डिजाइन तैयार किया गया था। जानकारी के मुताबिक अविप्रा ने नक्शे पर अग्निशमन समेत कुछ अन्य विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने की वजह से खारिज कर दिया था। मस्जिद न्यास ने नक्शा पास करने के लिए 4.02 लाख रुपये जमा किए थे। मस्जिद का पुराना डिजाइन जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के वास्तुशिल्प विभाग के प्रो. एमएस अख्तर ने तैयार किया था।

पसंद भी नहीं आया था

जुफर फारूकी कहते हैं कि पुराने नक्शे पर एनओसी न मिलना कोई चिंता की बात नहीं है। लोगों को वह डिजाइन पसंद भी नहीं आ रहा था। दरअसल, वह काफी आधुनिक शैली में बना था। नए डिजाइन में पारंपरिक शैली होगी। कांच का कम इस्तेमाल होगा। ज्यादा आधुनिक और चमकदार बनाए जाने की अपेक्षा मस्जिद को पारंपरिक शैली में ही बनाया जाएगा, जिसमें मीनारें और गुंबद होगा।

