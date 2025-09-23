ayodhya development authority rejected the layout plan of the dhannipur mosque rti revealing the reason behind it अयोध्या विकास प्राधिकरण ने धन्नीपुर मस्जिद का ले आउट प्लान किया खारिज, सामने आई ये वजह, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
अयोध्या विकास प्राधिकरण ने धन्नीपुर मस्जिद का ले आउट प्लान किया खारिज, सामने आई ये वजह

सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर, 2019 को अपने अयोध्या फैसले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए 5 एकड़ ज़मीन आवंटित करने का आदेश दिया था। 3 अगस्त, 2020 को, अयोध्या के तत्कालीन DM अनुज कुमार झा ने 5 एकड़ ज़मीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दी।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 10:29 AM
यूपी के अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का ले आउट प्लान अयोध्या विकास प्राधिकरण से खारिज (Reject) हो गया है। इसकी यह वजह सामने आई है कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए थे। इसका खुलासा एक आरटीआई के जवाब में हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर, 2019 को अपने अयोध्या फैसले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए पांच एकड़ ज़मीन आवंटित करने का आदेश दिया था। 3 अगस्त, 2020 को, अयोध्या के तत्कालीन डीएम अनुज कुमार झा ने अयोध्या के पास धन्नीपुर गांव में पांच एकड़ ज़मीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दी। मस्जिद ट्रस्ट ने 23 जून, 2021 को योजना की मंज़ूरी के लिए आवेदन किया। तब से, मंज़ूरी पर कोई अपडेट नहीं आया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय पत्रकार ओम प्रकाश सिंह द्वारा 16 सितंबर, 2025 को दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में, अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने यह स्वीकार किया कि मस्जिद ट्रस्ट ने आवेदन और जांच शुल्क के रूप में 4 लाख रुपये का भुगतान किया था। एडीए द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पीडब्ल्यूडी, प्रदूषण नियंत्रण, नागरिक उड्डयन, सिंचाई और राजस्व विभागों के अलावा नगर निगम, जिला मजिस्ट्रेट और अग्निशमन सेवा से एनओसी मांगी गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने इस बारे में कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए ज़मीन का आवंटन अनिवार्य कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें ज़मीन आवंटित कर दी है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकारी विभागों ने अपनी एनओसी क्यों नहीं दी और प्राधिकरण ने मस्जिद के लेआउट प्लान को क्यों खारिज कर दिया।’

हालांकि, अग्निशमन विभाग द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण के दौरान, उन्होंने पाया कि मस्जिद और अस्पताल की इमारत की ऊंचाई के हिसाब से, पहुंच मार्ग 12 मीटर चौड़ा होना ज़रूरी था। जबकि मौके पर, दोनों पहुंच मार्ग छह मीटर से ज़्यादा चौड़े नहीं थे, और मुख्य पहुंच मार्ग की चौड़ाई केवल चार मीटर थी," हुसैन ने आगे कहा। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट सचिव ने कहा कि उन्हें किसी भी एनओसी या अस्वीकृति के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। उन्होंने आगे कहा, "अग्निशमन विभाग की आपत्ति के अलावा, मुझे किसी अन्य विभाग की आपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "अब जब आरटीआई के जवाब से स्थिति स्पष्ट हो गई है, तो हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे।"

