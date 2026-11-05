घाटों से चौराहों तक लाइव दिखेगा अयोध्या का दीपोत्सव, 25 स्थानों पर LED वैन लगाएगी यूपी सरकार
अयोध्या में होने वाला इस बार का दीपोत्सव पहले से काफी भव्य होगा। यूपी सरकार इसको लेकर जोर-शोर से तैयारियां कर रही है। इस बार अयोध्या लाइव दिखेगा। 25 स्थानों पर सरकार एलईडी वैन और 20 स्थानों पर एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगवाएगी।
Ayodhya News: यूपी सरकार ने दीपोत्सव के 10वें संस्करण को भव्य और यादगार बनाने के लिए अयोध्या में व्यापक तैयारियां की हैं, जिसके तहत श्रद्धालुओं और पर्यटकों को प्रमुख कार्यक्रमों से सीधे प्रसारण के जरिये जोड़ने के लिए शहर के 25 प्रमुख स्थानों पर एलईडी वैन और 20 सार्वजनिक स्थलों पर विशाल एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे।
यूपी सरकार की ओर से बृहस्पतिवार को जारी बयान के अनुसार, दीपोत्सव के प्रचार-प्रसार और श्रद्धालुओं को आयोजन की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके तहत शहर के प्रमुख घाटों, चौराहों, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों को प्रचार व्यवस्था से जोड़ा गया है। अधिकारियों ने बताया कि एलईडी वैन के लिए सूर्यकुंड दर्शननगर, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, झूलेलाल मंदिर चौराहा, रामघाट हाल्ट, गोसाईंगंज बाजार, अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन सहित 25 स्थान चिह्नित किए गए हैं।
कहां-कहां लगेंगी एलईडी
इसके अलावा देवकाली, अंगूरी भवन, टेढ़ी बाजार, लता मंगेशकर चौराहा और भरतकुंड में भी ये वैन उपलब्ध रहेंगी। इनके संचालन के लिए वाहन संख्या और नोडल प्रभारियों के संपर्क विवरण भी जारी किए गए हैं। बयान में बताया गया कि इसी तरह रामघाट चौराहा, हनुमानगढ़ी, श्रीराम चिकित्सालय, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, तुलसी उद्यान, रामकथा संग्रहालय, मीडिया सेंटर, राजघाट और वैक्स म्यूजियम सहित 20 प्रमुख स्थानों पर एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। बयान के मुताबिक, इनके माध्यम से श्रद्धालु विभिन्न स्थानों पर रहते हुए दीपोत्सव के मुख्य आयोजनों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सीधा प्रसारण देख सकेंगे।
13 प्रमुख मार्गों पर लगेंगे होर्डिंग
प्रशासन ने शहर के 13 प्रमुख मार्गों और प्रवेश मार्गों पर आकर्षक होर्डिंग और स्टैंडी लगाने की भी योजना बनाई है, इनमें साकेत पेट्रोल पंप से रामघाट हाल्ट और नया घाट तिराहा, रामकथा पार्क, राम की पैड़ी, भजन संध्या स्थल तथा देवकाली बाईपास शामिल हैं। बयान के मुताबिक, लखनऊ, सुलतानपुर, अंबेडकरनगर और रायबरेली की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर भी प्रचार सामग्री लगाई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि प्रचार सामग्री लगाने के दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा और किसी भी फ्लेक्स या फ्रेम को बिजली, टेलीफोन अथवा अन्य टावर पोल पर लगाने की अनुमति नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।