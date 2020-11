दीपोत्सव को लेकर अयोध्या को सील कर दिया गया है। सभी प्रवेश प्वाइंट पर बिना अनुमति पास के प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोकल आईडी प्रूफ वाले ही प्रवेश मिल रहा है। राम की पैड़ी व राम कथा पार्क पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। डीएम अनुज झा ने मीडिया से अपील की है। अपनी गैलरी में रहकर ही कवरेज करें।

Only those with valid invitation cards can attend the event. No one from outside Ayodhya will be allowed to visit today. Patrolling being done on Saryu River. At 3pm, Chief Minister will arrive for the event: DIG Deepak Kumar, Ayodhya on 'Deepotsav'