अयोध्या दीपोत्सव में टेक्नोलॉजी और भक्ति का संगम, ड्रोन और लेजर शो से जगमग हुई रामनगरी, देखें फोटो

संक्षेप: दीपों की जगमगाहट, जय श्रीराम के नारों और भक्ति की भावनाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्रीराम और माता सीता के प्रतीकात्मक स्वरूपों का राज्याभिषेक कर नौवें भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं, इस दौरान ड्रोन और लेजर शो देखने को मिला।

शाम ढलते ही अयोध्या का आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से नहा उठा। रामकथा पार्क में आयोजित लेजर और ड्रोन शो ने दीपोत्सव की भव्यता को कई गुना बढ़ा दिया। लेजर शो में भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया, जबकि सैकड़ों ड्रोन ने आकाश में ‘जय श्रीराम’ और ‘अयोध्या दीपोत्सव’ जैसे शानदार आकृतियां बनाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या में भगवान राम और सीता के प्रतीकात्मक स्वरूपों का 'राज्याभिषेक' कर नौवें भव्य दीपोत्सव का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने पूजा-अर्चना करने के बाद अपने संबोधन में दीपोत्सव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब हमने 2017 में अयोध्या धाम में दीपोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया, तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य दुनिया को यह दिखाना था कि वास्तव में दीप कैसे जलाए जाते हैं।

रविवार की शाम अयोध्या दीपोत्सव की भव्य रौनक में डूब गई। रामकथा पार्क में भगवान राम और सीता के अवतरण और राज्याभिषेक का दृश्य लाखों श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय बन गया। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभु श्रीराम के रथ को खींचना शुरू किया, पूरे पार्क में जय श्रीराम के गगनभेदी नारों की गूंज सुनाई दी। 9वें दीपोत्सव में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संतों ने राम दरबार पर पुष्प वर्षा की और उनका स्वागत वस्त्र एवं माल्यार्पण कर किया गया।

इससे पहले, जैसे ही पुष्पक विमान रामकथा पार्क में उतरा, श्रद्धालु जय श्रीराम के उद्घोष करते दिखाई दिए। दीपोत्सव की यह भव्यता और श्रद्धालुओं की भक्ति ने अयोध्या की गलियों और रामकथा पार्क को रौशन कर दिया।

सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जयवीर सिंह और राकेश सचान समेत अन्य मंत्रियों के साथ लेजर शो का आनंद लिया।

दिन में रामकथा पार्क में कलाकारों ने कथक नृत्य के जरिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कला और भक्ति का यह संगम दीपोत्सव को और भी मनोरम बना गया।

रामपथ पर माता काली के भेष में सजी एक महिला ने नृत्य कर सभी का ध्यान खींच लिया। भक्ति और उत्साह से भरे इस प्रदर्शन ने दीपोत्सव के माहौल को और भी दिव्य बना दिया।

