सीएम योगी ने दीपोत्सव का किया आगाज, 56 घाटों पर जलाए गए दीयों से रोशन हुई अयोध्या

संक्षेप: सीएम योगी की अगुवाई में अयोध्या में नौंवा दीपोत्सव मनाया गया। राममंदिर में दीप प्रज्ज्वलित कर दीपोत्सव का आगाज किया गया। इसके बाद 56 घाटों पर दीपों को जलाया गया। जिसकी रोशनी से अयोध्या रोशन हो उठी।

Deepotav-2025: 2017 के बाद से अयोध्या में लगातार मनाया जा रहा दीपोत्सव इस बार और भी भव्य नजर आया। दिवाली की पूर्व संध्या पर अयोजित दीपोत्सव में सीएम योगी ने राम मंदिर में दीपक जलाकर दीपोत्सव का आगाज किया। दीपोत्सव का आगाज होते ही वालंटियर्स ने 56 घाटों पर दीप जलाए, जिससे अयोध्या जगमगा उठी। सूत्रों के अनुसार 26 लाख से ज्यादा दीपों को जलाया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा सरयूट तट पर महाआरती का भी आयोजन किया गया, जिसका भी रिकॉर्ड टूटेगा।

रविवार को अयोध्या में सीएम योगी ने राम कथा पार्क पर पहुंचकर सबसे पहले श्रीराम का राज्याभिषेक किया। इसके बाद राम मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करके दीपक जलाया और दीपोत्सव का आगाज किया। सीएम योगी सरयूट घाट पहुंचकर आरती भी की। इसके बाद वालंटियर्स ने सरयू तट पर सजाए गए दीयों को जलाने का काम शुरू किया। करीब 15 मिनट में 56 घाटों पर 26 लाख से ज्यादा दीपों को जलाया गया। इसके बाद 2100 से ज्यादा विद्वानों ने महाआरती की। अंधेरा होते ही ड्रोन शो और और लेजर शो ने भी लोगों का ध्यान खींचा।

हर बार की तरह इस बार भी अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव पर देश-दुनिया की नजरें लगी रहीं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामकथा पार्क में मंच पर राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला का दर्शन पूजन अर्चन कर राममंदिर परिसर में दीप प्रज्वलित किया। मुख्यमंत्री के साथ श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपतराय, ट्रस्टी डॉ अनिल मिश्र और राममंदिर प्रबंधन का कार्य देख रहे गोपाल राव मौजूद रहे। प्रभु श्रीराम का राज्याभिषेक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला राममंदिर पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभु श्रीराम का दर्शन पूजन किया।

अयोध्या में रामभक्तों पर सपा ने चलवाई थीं गोलियां: सीएम योगी नौंवे दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा, 'जब हमने 2017 में अयोध्या धाम में दीपोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया, तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य दुनिया को यह दिखाना था कि वास्तव में दीप कैसे जलाए जाते हैं।' मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति विपक्षी दलों के रुख को लेकर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहा था कि राम एक मिथक हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं।'' उन्होंने पिछले वर्ष हुए राम मंदिर 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह के निमंत्रण को कथित रूप से अस्वीकार करने को लेकर भी विपक्षी दलों की आलोचना की।