दीपोत्सव से पहले फूलों से सजेगी अयोध्या, तैयारियों देखने कल रामनगरी जाएंगे सीएम योगी
दीपोत्सव से पहले पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया जाएगा। रोशनी के अलावा इस बार रामनगरी फूलों से भी महकेगी। दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी सोमवार को अयोध्या जाएंगे।
Ayodhya News: इस बार दीपोत्सव और भी भव्य होने वाला है। दीपोत्सव पर अबकी अयोध्या रोशनी से ही नहीं बल्कि फूलों से भी महकेगी। अयोध्या को फूलों से सजाने के लिए रामपैड़ी से लेकर श्रीराम जन्मभूमि परिसर तक जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। सीएम योगी दीपोत्सव को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए सोमवार को अयोध्या जाएंगे। मुख्यमंत्री अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन करेंगे। बयान में बताया गया कि इसके अलावा वह साकेत महाविद्यालय, राम की पैड़ी, राम कथा पार्क और सरयू आरती स्थल का निरीक्षण करेंगे।
दीपोत्सव के मुख्य अतिथियों और अतिविशिष्ट लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी प्रस्तावित है। योगी के अपराह्न एक बजे तक अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. गौरव ग्रोवर ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों में हुई बारिश से तैयारियों पर थोड़ा असर पड़ा था, लेकिन पहले से जारी तैयारियों के कारण कोई बड़ी समस्या नहीं आई है। उन्होंने बताया कि सभी तैयारियां समय से हो रही हैं और मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान अगर कोई कमी सामने आती है तो उसे तत्काल दूर कराया जाएगा।
सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा आयोजन क्षेत्र
डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि दीपोत्सव क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर तैयारियों की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि यातायात व्यवस्था के लिए भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं और पूरे आयोजन क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि येलो जोन कंट्रोल रूम के साथ एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र भी बनाया जा रहा है। एक अन्य आधिकारिक बयान के अनुसार, अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई देने वाले इस आयोजन के तहत श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिसर में एक लाख दीप जलाए जाएंगे। दीप प्रज्ज्वलन के लिए मंदिर परिसर में करीब एक हजार कार्यकर्ता सेवा देंगे और इसके लिए पूरे परिसर को पांच जोन में बांटकर प्रत्येक जोन के प्रभारी व उनकी टीम की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं।
300 कुंतल फूलों से सजेगी अयोध्या
अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं। अयोध्या को इस बार 300 कुंतल फूलों से सजाया जाएगा। इन फूलों की कीमत करीब तीन करोड़ रुपये बताई जा रही है। फूल कारोबारी ने बताया कि अयोध्या में रोज 20 से 25 कुंतल फूलों की खपत होती है, लेकिन दीपोत्सव के चलते इस बार मांग 300 कुंतल तक पहुंच गई है। जिसके चलते फूलों की कीमतों में भी तेजी आ गई है। मांग पूरी करने के लिए फूलों को कोलकाता, दिल्ली और लखनऊ की मंडियों से फूलों की खेप मंगाई जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।