Hindi NewsUP NewsAyodhya border sealed for four-wheelers, diversion implemented in Barabanki, will have to take this route
चार पहिया वाहनों के लिए अयोध्या बार्डर सील, बाराबंकी में डायवर्जन लागू, इस रूट से जाना होगा

संक्षेप:

अयोध्या में कल होने वाले राम मंदिर के ध्वजारोहण के लिए बाराबंकी सीमा को देर रात ही सील कर दिया गया है। रात 11 बजे से चार पहिया और भारी वाहनों को डायवर्ट किया जा रहा है। डायवर्जन स्थलों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। लंबी दूरी के वाहनों को रोकने के लिए चार होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं।

Mon, 24 Nov 2025 06:18 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
अयोध्या में 25 नवंबर को श्रीराम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और रामनगरी में भीड़ को देखते हुए बाराबंकी में पुलिस प्रशासन सतर्क है। रात करीब 11 बजे से अयोध्या की ओर जाने वाले सभी भारी वाहनों व चार पहिया वाहनों के लिए सीमा बार्डर को सील कर दिया गया है। डायवर्जन स्थलों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। डायवर्जन 26 नवंबर कार्यक्रम समाप्ति तक जारी रहेगा। लम्बी दूरी के वाहनों के लिए लखनऊ-अयोध्या हाइवे पर चार होल्डिंग एरिया बनाए गए है। इसके साथ ही सभी डायवर्जन स्थलों पर पुलिस बल तैनाती आदि की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।

डायवर्जन प्लान के तहत अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों को चौपला तिराहे से रामनगर तिराहे की ओर डायवर्ट किये गए हैं। जहां से वाहन मसौली, रामनगर, चौकाघाट होते हुए जरवल रोड बहराइच से करनैलगंज गोण्डा की ओर जाएंगे। छोटे वाहनों को सफदरगंज चौराहे से बदोसराय होकर चौका घाट होते हुए जरवल रोड बहराइच से करनैलगंज गोडा की ओर डायवर्ट किया गया है। भारी वाहनों को उद्धौली से तहसील सिरौली गौसपुर से बदोसराय होकर रामनगर चौका घाट होते हुए जरवल रोड बहराइच से करनैलगंज गोंडा की ओर डायवर्ट किया गया है।

टिकैतनगर होकर अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों को रामनगर चौकाघाट होते हुए जरवल रोड बहराइच से करनैलगंज गोण्डा की ओर डायवर्ट किया गया है। इसके साथ ही भारी वाहनों को भिटरिया रामसनेहीघाट होते हुए हैदरगढ़ से पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे से उनके गन्तव्य की ओर डायवर्ट किये गए हैं। रामसनेही घाट से होकर अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों को हैदरगढ़ से सुल्तानपुर रोड अथवा पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे से उनके गन्तव्य की ओर डायवर्ट किया गया है। रामसनेही घाट से होकर अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों को हैदरगढ़ से सुल्तानपुर रोड अथवा पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे से उनके गन्तव्य की ओर डायवर्ट किया गया है।

बनाए गए चार होल्डिंग एरिया

लम्बी दूरी के वाहनों के रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस बार ग्रीन सिटी गार्डेन चौपुला, सफदरगंज गल्ला मंडी व दिलाना मोड़ के पास दो स्थलों पर होल्डिंग एरिया बनाया है। प्रत्येक स्थल पर चार से पांच सौ वाहनों को खड़ा किये जाने की व्यवस्था की गई। पुलिस प्रशासन ने इन स्थलों पर लाइट, अस्थाई शौचालय आदि की व्यवस्था की है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि डायवर्जन प्वाइंटों पर पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। रात 11 बजे से डायवर्जन पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा।