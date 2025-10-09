Ayodhya blast Blast rocks area debris falls far and wide entire family wiped out in one stroke अयोध्या विस्फोट: धमाके से दहला इलाका, दूर-दूर तक गिरा मलबा, एक झटके में पूरा परिवार खत्म, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
चार दिन के अंदर गुरुवार को मकान में ब्लास्ट की दूसरी घटना से पूरा इलाका दहल उठा। घर के अंदर बैठे लोग पूरी तरह से सहम गए। धमाका एक मकान में हुआ था। फिलहाल मकान में रखे प्रेशर कूकर और सिलेंडर के फटने से आशंका जताई जा रही है। हालांकि फारेंसिक टीम जांच पड़ताल में लगी है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्याThu, 9 Oct 2025 10:37 PM
चार दिन के अंदर गुरुवार को मकान में ब्लास्ट की दूसरी घटना से पूरा इलाका दहल उठा। घर के अंदर बैठे लोग पूरी तरह से सहम गए। धमाका एक मकान में हुआ था। फिलहाल मकान में रखे प्रेशर कूकर और सिलेंडर के फटने से आशंका जताई जा रही है। हालांकि फारेंसिक टीम जांच पड़ताल में लगी है। धमाका इतनी तेज था कि पूरा मकान पलभर में धराशायी हो गया। जोरदार इस धमाके ने एक झटके में ही पूरा परिवार खत्म कर दिया। घटना में मारे गए लोगों के लिए ये धमाका कोई पहला धमाका नहीं था। दो साल पहले भी इसी तरह का धमाका हुआ था, जिसमें मरने वाले की पत्नी और उसकी माँ की मौत हो गई थी। गुरुवार को हुए इस भीषण हादसे में बच्चों के साथ पिता की भी जान चली गई। एक अन्य व्यक्ति भी मौत हुई है।

पूराकलंदर थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत कल्याण भदरसा का मजरा पगला भारी में गुरुवार की शाम करीब सवा सात बजे एक मकान के अंदर भीषण विस्फोट हो गया। इस घटना में भवन स्वामी, तीन बच्चे सहित पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 38 और 40 वर्ष के दो पुरुष और तीन बच्चे शामिल हैं। मकान में मौजूद मृतक का एक रिश्तेदार बुरी तरह झुलस गया। पांच शव जिला अस्पताल लाये गए हैं। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मकान मालिक का शव मकान से करीब 20 मीटर दूर जाकर गिरा। मौके पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस और अन्य अधिकारी पहुंच गए हैं। फायर ब्रिगेड के साथ घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

मकान मालिक समेत घर के अंदर थे पांच लोग

महाराणा प्रताप वार्ड के मजरे पगला भारी में सुनसान इलाके में सड़क पर बने जिसे मकान में अचानक विस्फोट हुआ, उसमें मकान स्वामी पारसनाथ उर्फ राम कुमार उर्फ पप्पू (35) पुत्र गुरु प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में पहली पत्नी की लड़की ईसी 10 वर्ष, पुत्र लव आठ और यश छह साल के अलावा मृतक की साली वंदना 26 वर्ष थी। इसके अलावा एक रिश्तेदार भी मौजूद था। मृतकों में गृह स्वामी का रामपुरभगन का रहने वाला एक रिश्तेदार भी शामिल बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि इतना भीषण विस्फोट हुआ मृतक का शव उसके मकान से करीब 20 मीटर दूर जा गिरा।

पत्नी और मां की पहले ही हो चुकी है मौत

2023 में भी इसी तरह का एक विस्फोट हुआ था, उस हादसे में पारसनाथ की पत्नी और उनकी मां की मौत हो गई थी। हादसे के दौरान पारसनाथ और बच्चे घर पर नहीं थे, जिससे सभी बाल-बाल बच गए थे, लेकिन गुरुवार को हुए हादसे में उनकी मौत हो गई।

