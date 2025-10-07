मां ने अपनी मासूम बच्ची के साथ तालाब में लगा दी छलांग, देखते ही दौड़ पड़े लोग, पर..

यूपी केअयोध्या में एक मां ने अपनी मासूम बच्ची के साथ तालाब में छलांग लगा दी। देखते ही लोग दौड़ पड़े और दोनों को बचाने का प्रयास किया। हालांकि प्रयास विफल रहा। दोनों का शव बरामद कर लिया गया है।

अयोध्या जिले के रुदौली कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शुजागंज पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम जहांगीराबाद की ममता (30) ने अपनी दो वर्षीय बेटी पीहू के साथ गांव के तालाब में छलांग लगा दी। इस दृश्य को देख ग्रामीण और पड़ोसी तुरंत मौके पर दौड़े और दोनों को बचाने का प्रयास किया। हालांकि प्रयास विफल रहा और मामले की सूचना तुरंत कोतवाली रुदौली पुलिस को दी गई। दोनों का शव बरामद कर लिया गया है।

सूचना मिलते ही एसडीएम रुदौली विकास धर दुबे, सीओ रुदौली आशीष निगम, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय मौर्य और शुजागंज चौकी प्रभारी शंकर लाल यादव अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। तुरंत रेस्क्यू टीम और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर तालाब में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने ममता और उसकी बेटी पीहू का शव तालाब से बरामद किया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचायत नामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय अयोध्या भेज दिया। इस घटना ने पूरे गांव में शोक और सदमे की स्थिति पैदा कर दी है।