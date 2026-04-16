सोनभद्र के चार ज्येष्ठ खान अधिकारियों सहित सात पर गिरी गाज, शासन से कार्रवाई के आदेश जारी
सोनभद्र के सात कर्मचारियों के खिलाफ भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। मामला सोनभद्र की चूना पत्थर की आवंटित खदान से जुड़ा है, जिसे 2017 से 2019 तक संचालित किया जाना था।
सोनभद्र के सात कर्मचारियों के खिलाफ भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। मामला सोनभद्र की चूना पत्थर की आवंटित खदान से जुड़ा है, जिसे 2017 से 2019 तक संचालित किया जाना था। मगर ऐसा नहीं किया गया। समय सीमा के विस्तार का भी कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। इस संबंध में मंडलायुक्त मिर्जापुर द्वारा आख्या व कार्यवाही की संस्तुति की गई थी। जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं, उनमें चार ज्येष्ठ खान अधिकारी सहित कुल सात कर्मचारी शामिल है।
तत्कालीन खान अधिकारी महबूब जो अभी ज्येष्ठ खान अधिकारी हैं। जेपी द्विवेदी तत्कालीन ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कमलेश कुमार राय तत्कालीन खान अधिकारी, सोनभद्र जो अभी ज्येष्ठ खान अधिकारी हैं। आशीष कुमार तत्कालीन ज्येष्ठ खान अधिकारी, सोनभद्र, चन्द्र प्रकाश तिवारी तत्कालीन खनिज मोहर्रिर, कमला शंकर उपाध्याय तत्कालीन खनिज मोहर्रिर, सुनील कुमार तत्कालीन खनिज मोहर्रिर/लिपिक, सोनभद्र पर कार्यवाही का आदेश जारी किया गया है।
अवैध बालू परिवहन में शामिल दो सिपाही निलंबित
गाजीपुर जिले के जमानियां-धरम्मरपुर पक्का पुल से हो रहे अवैध बालू परिवहन में संलिप्तता मिलने पर एसपी डा. ईरज राजा ने दो कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई पुलिस सतर्क मित्र पर आई शिकायत की जांच के बाद की गई है। बता दें कि पुलिस सतर्क मित्र पोर्टल पर एक शिकायत आई थी कि तीन माह से जमानियां-धरम्मरपुर पक्का पुल से बालू लदे ट्रेलर और ट्रक बिना अनुमति के दिन-रात गुजर रहे हैं। इस अवैध परिवहन में जमानियां कोतवाली और करंडा थाने में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों की मिलीभगत है। शिकायतकर्ता के अनुसार तिरपाल से ढके ट्रेलर और ट्रकों का संचालन से पुल की सुरक्षा और आम लोगों की जान को भी खतरा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने जांच कराई। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर करंडा थाने में तैनात कांस्टेबल बच्चे लाल यादव और जमानियां कोतवाली में तैनात कांस्टेबल दुर्गेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। एसपी ने कहा कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी इस तरह के कार्यों में संलिप्त होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।