आकाशवाणी की सुगम संगीत परीक्षा में अनन्या पास, मालिनी अवस्थी को आई 1985 की याद

Feb 06, 2026 05:37 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी और रिटायर्ड आईएएस अफसर अवनीश कुमार अवस्थी की बेटी डॉक्टर अनन्या अवस्थी ने आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में आयोजित सुगम संगीत की परीक्षा पास कर ली है। अनन्या अवस्थी ने गजल और भजन दोनों ही श्रेणी में टेस्ट क्लीयर कर लिया है। अनन्या ऑल इंडिया रेडियो के लिए गजल और भजन के कार्यक्रम पेश करेंगी। अनन्या अवस्थी के सेलेक्ट होने पर मालिनी अवस्थी को 1985 का वह दिन याद आ गया है, जब मालिनी अवस्थी को उनकी मां इसी तरह की परीक्षा दिलाने आकाशवाणी लखनऊ लेकर आई थीं। मालिनी ने स्मरण के साथ टेस्ट के दिन आकाशवाणी केंद्र में बेटी के साथ अपनी फोटो भी शेयर की है। अवनीश अवस्थी रिटायरेंट के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार बनाए गए थे।

अनन्या ने एक्स पर एक ट्वीट के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया है और कहा है कि उनकी इस सफलता से मां को गर्व हो रहा है। मालिनी अवस्थी ने गायन के लिए बेटी के चुने जाने पर लंबा ट्वीट किया है और याद किया है कि उनकी मां भी इसी तरह 1985 में उन्हें लेकर आकाशवाणी का टेस्ट दिलाने लाई थीं।

मालिनी अवस्थी ने लिखा है- “आज का दिन मेरे लिए बहुत भावुक करने वाला दिन है। आज सुबह जब मैं आकाशवाणी लखनऊ में अपनी बेटी को स्वर परीक्षा दिलाने आई तो मुझे वह समय याद आ गया, जब मेरी मां इसी तरह वर्ष 1985 में मुझे आकाशवाणी लखनऊ की ड्योढ़ी में लेकर आई थी। तब मैं यह कल्पना करके ही रोमांचित हो गई थी कि यह वही आकाशवाणी लखनऊ है, जो आजादी से बहुत पहले स्थापित हुआ। साहित्य संगीत संस्कृति का वह प्राचीन आकाशवाणी का केंद्र लखनऊ जहां पंडित भीमसेन जोशी, मदन मोहन, बेगम अख़्तर जैसे नायाब कलाकार आते थे।”

मालिनी ने कहा है- "कितने भी चैनल आएं, आकाशवाणी का विकल्प न कभी था, न कभी होगा। मुझे गर्व है कि मैं आकाशवाणी परंपरा का अंश हूं। आज लग रहा है जैसे मां की जगह मैं हूं और मेरी जगह मेरी बिटिया। यही है विरासत को आगे बढ़ाना। प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, आप सबकी मंगल कामनाओं से आज बिटिया अनन्या स्वर परीक्षा में भजन और ग़ज़ल दोनों श्रेणी में उत्तीर्ण हो गई है। आगे की यात्रा सुफल हो इसलिए आप सब अनन्या को अपना आशीष दें।”

