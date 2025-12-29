Hindustan Hindi News
avoid visiting from today until january 5th why did banke bihari temple management have to make this appeal
आज से 5 जनवरी तक आने से बचें, बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन को क्यों करनी पड़ी ये अपील; जानें

बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन का कहना है कि पाश्चात्य नववर्ष के कारण दर्शनार्थियों को वृंदावन में ट्रैफिक जाम एवं गलियों में भीड़ के अत्यधिक दबाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। श्रद्धालु असामाजिक तत्वों से सावधान रहें। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। 

Dec 29, 2025 12:15 am ISTAjay Singh संवाददाता, बृंदावन
बीते साल को अलविदा करने और नये साल 2026 का आगाज ठाकुर बांके बिहारी के चरणों में करने की कामना लेकर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने सोमवार से 5 जनवरी 2026 तक मंदिर के दर्शनार्थ आने से बचने की अपील की है।

रविवार को मंदिर के प्रबंधक मुनीष कुमार शर्मा द्वारा जारी विज्ञप्ति में अपील की गयी है कि श्रद्धालु 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक अत्यधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए मंदिर के दर्शनार्थ यदि संभव हो सके तो आने से परहेज करें। अति आवश्यक हो तभी वृंदावन आएं। वहीं मंदिर प्रबंधन ने कहा है कि श्रद्धालु खाली पेट ना आएं और आवश्यक दवाईयों को साथ रखें।

भीड़ के समय वृद्ध, दिव्यांगजन, छोटे बच्चे, वीपी, हृदय, शुगर के मरीज, बीमार व्यक्ति व श्वास सम्बन्धी, मिर्गी एवं दौरा के रोगियों से मंदिर में न आने की अपील की गयी है। इसके अलावा निर्धारित प्रवेश और निकास मार्ग का प्रयोग करने, जूता, चप्पल पहन कर मंदिर की तरफ न आने की भी अपील की है। मंदिर प्रबंधन का स्पष्ट कहना है कि पाश्चात्य नववर्ष के कारण दर्शनार्थियों को वृंदावन में ट्रैफिक जाम और गलियों में भीड़ के अत्यधिक दबाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। श्रद्धालु असामाजिक तत्वों से सावधान रहें और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें।

अयोध्या राम मंदिर में भी एक जनवरी तक के वीआईपी पास खत्म

उधर, अयोध्या राम मंदिर में भी नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र ने शनिवार को ही बताया था कि एक जनवरी 2026 तक सभी वीआईपी पास पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। उनके मुताबिक कि पिछले एक महीने से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।

इतनी अधिक भीड़ के बावजूद दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने आगे बताया था कि सामान्य दर्शन मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं को लगभग आधे घंटे में दर्शन मिल रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में पास प्रणाली लागू है लेकिन इसकी एक दैनिक सीमा है। हर दो घंटे के स्लॉट में चार सौ पास होते हैं जो एक जनवरी तक बुक हो चुके हैं। अनिल मिश्र ने बताया कि आरती की पास भी पूरी तरह से बुक हो चुके हैं।

