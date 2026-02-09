मांझा-मोबाइल से दूरी बनाएं, स्वास्थ्य और पढ़ाई पर ध्यान दें, छात्रों के नाम सीएम योगी की पाती

संक्षेप: छात्रों के नाम लिखी पाती में सीएम योगी ने मोबाइल फोन से दूरी बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा गेम खेलने या वीडियो देखने से समय बर्बाद होता है, पढ़ाई पर असर पड़ता है, और आंखों की रोशनी कमजोर होती है।

सीएम योगी ने छात्रों से आने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले सुरक्षा, स्वास्थ्य और पढ़ाई पर ध्यान देने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले सीएम योगी ने छात्रों को एक पाती लिखी, जिसमें तीन अहम संदेश दिए। छात्रों को सलाह देते हुए सीएम योगी ने लिखा, चीनी 'मांझे' और मोबाइल से दूरी बनाएं। उन्होंने लिखा, चीनी मांझा राज्य में बैन है इससे मौतें भी हुई हैं। छात्रों से कहा गया कि वे इसका इस्तेमाल न करें, दोस्तों को भी चेतावनी दें और परिवार की मदद से किसी भी अवैध बिक्री की रिपोर्ट पुलिस को दें।

सीएम योगी ने मोबाइल फोन की लत के प्रति भी आगाह किया। उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा गेम खेलने या वीडियो देखने से समय बर्बाद होता है, पढ़ाई पर असर पड़ता है, और आंखों की रोशनी कमजोर होती है। उन्होंने छात्रों को पढ़ने, खेल खेलने, परिवार के साथ समय बिताने और मोबाइल का इस्तेमाल सीमित करने के लिए प्रोत्साहित किया। कक्षा X और XII की बोर्ड परीक्षा देने वालों के लिए, सीएम ने छात्रों को अनुशासित, आत्मविश्वासी और केंद्रित रहने की सलाह दी। श्रीमद् भगवद गीता का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा, एक व्यक्ति का अधिकार केवल अपने कर्मों पर होता है, परिणामों पर नहीं, छात्रों से कड़ी मेहनत और लगन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। सीएम योगी ने परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी छात्रों को शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने परिवारों और राज्य का नाम रोशन करेंगे।