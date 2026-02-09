Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAvoid using mobile phones focus on your health and studies CM Yogi message to students Manjha
मांझा-मोबाइल से दूरी बनाएं, स्वास्थ्य और पढ़ाई पर ध्यान दें, छात्रों के नाम सीएम योगी की पाती

संक्षेप:

छात्रों के नाम लिखी पाती में सीएम योगी ने मोबाइल फोन से दूरी बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा गेम खेलने या वीडियो देखने से समय बर्बाद होता है, पढ़ाई पर असर पड़ता है, और आंखों की रोशनी कमजोर होती है।

Feb 09, 2026 05:11 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
सीएम योगी ने छात्रों से आने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले सुरक्षा, स्वास्थ्य और पढ़ाई पर ध्यान देने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले सीएम योगी ने छात्रों को एक पाती लिखी, जिसमें तीन अहम संदेश दिए। छात्रों को सलाह देते हुए सीएम योगी ने लिखा, चीनी 'मांझे' और मोबाइल से दूरी बनाएं। उन्होंने लिखा, चीनी मांझा राज्य में बैन है इससे मौतें भी हुई हैं। छात्रों से कहा गया कि वे इसका इस्तेमाल न करें, दोस्तों को भी चेतावनी दें और परिवार की मदद से किसी भी अवैध बिक्री की रिपोर्ट पुलिस को दें।

सीएम योगी ने मोबाइल फोन की लत के प्रति भी आगाह किया। उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा गेम खेलने या वीडियो देखने से समय बर्बाद होता है, पढ़ाई पर असर पड़ता है, और आंखों की रोशनी कमजोर होती है। उन्होंने छात्रों को पढ़ने, खेल खेलने, परिवार के साथ समय बिताने और मोबाइल का इस्तेमाल सीमित करने के लिए प्रोत्साहित किया। कक्षा X और XII की बोर्ड परीक्षा देने वालों के लिए, सीएम ने छात्रों को अनुशासित, आत्मविश्वासी और केंद्रित रहने की सलाह दी। श्रीमद् भगवद गीता का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा, एक व्यक्ति का अधिकार केवल अपने कर्मों पर होता है, परिणामों पर नहीं, छात्रों से कड़ी मेहनत और लगन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। सीएम योगी ने परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी छात्रों को शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने परिवारों और राज्य का नाम रोशन करेंगे।

परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों से पीएम मोदी ने की थी बातचीत

पिछले हफ्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC) के 9वें संस्करण के दौरान छात्रों से बातचीत की थी। लद्दाख के एक छात्र ने पीएम से पूछा था कि क्या बच्चों को बड़े सपने देखने चाहिए और उन सपनों को पूरा करना कैसे शुरू करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सपने न देखना एक अपराध है, लेकिन सपनों को कार्रवाई का समर्थन मिलना चाहिए। पीएम ने समझाया कि अंतरिक्ष यात्री बनने जैसी आकांक्षाओं के लिए पढ़ाई, जीवनियां और केंद्रित रुचि की आवश्यकता होती है, जबकि उपहास से बचने के लिए सपनों को सार्वजनिक न करने की चेतावनी दी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

CM Yogi Up Board Exam UP Government अन्य..
