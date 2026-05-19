अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा अंबेडकरनगर पहुंची, शंकराचार्य बताया- 2027 में किस मुद्दे पर होगा चुनाव
अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा मंगलवार को अंबेडकरनगर पहुंची।इस यात्रा का विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। फुलवरिया बाजार से शुरू हुई यात्रा के दौरान शंकराचार्य ने कहा कि वर्ष 2027 का चुनाव गौ माता की रक्षा के मुद्दे पर लड़ा जाएगा।
Shankaracharya Avimukteshwarananda news: ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 81 दिवसीय ‘गविष्टि यात्रा’ मंगलवार को अंबेडकरनगर के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंची। गाय को ‘राष्ट्र माता’ का दर्जा दिलाने, गौवंश संरक्षण और गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर निकाली जा रही इस यात्रा का विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। फुलवरिया बाजार से शुरू हुई यात्रा के दौरान शंकराचार्य ने कहा कि वर्ष 2027 का चुनाव गौ माता की रक्षा के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो गौ माता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा, वही उनके वोट का अधिकारी होगा। इसी उद्देश्य से वह प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में पहुंचकर जन-जागरण अभियान चला रहे हैं।
जो गौ हत्या पर चोट करेगा, हम उसी को वोट देंगे
उन्होंने कहा कि गाय केवल दूध देने का साधन नहीं, बल्कि आशीर्वाद का प्रतीक है। अब तक लोग बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दों पर मतदान करते रहे हैं, लेकिन वर्ष 2027 में गौ रक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। उन्होंने नारा देते हुए कहा, “जो गौ हत्या पर चोट करेगा, हम उसी को वोट देंगे।”
गौ हत्या करने वाला समाज का हितैषी नहीं हो सकता
शंकराचार्य ने प्रदेश में अवैध बूचड़खानों और गौ हत्या पर चिंता जताते हुए कहा कि लाइसेंस जारी होने से गोहत्या वैध नहीं हो सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि गौ मांस निर्यात से जुड़े लोग क्या वास्तव में गौ माता की रक्षा कर सकते हैं। उनका कहना था कि गौ हत्या करने वाला समाज का हितैषी नहीं हो सकता।
भव्य स्वागत
इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत सदस्य जयप्रकाश यादव को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हुए गौधाम केंद्र निर्माण के लिए सहयोग राशि एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपी। यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुभाष राय, सपा नेता अभिषेक सिंह, जिला पंचायत सदस्य आलोक यादव, राधेश्याम यादव समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रफीगंज में जिला पंचायत सदस्य डाक्टर राधेश्याम यादव के प्रतिष्ठान पर थोड़ी देर रुके जहां उन का भव्य स्वागत हुआ। आचार्य का काफिला सुबह 9 बजे फुलवरिया पहुंचा। इसके बाद यात्रा नेवादा, अमरपुर, जलालपुर, रफीगंज और दुल्हूपुर होते हुए आलापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गई।
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