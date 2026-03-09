Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

विदेश भाग सकते हैं अविमुक्तेश्वरानंद, आशुतोष ब्रह्मचारी ने की पासपोर्ट-वीजा जब्त करने की मांग

Mar 09, 2026 09:14 pm ISTPawan Kumar Sharma वार्ता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को विदेश जाने से रोकने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट से उनकी गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा पर रोक लगाने की भी अपील की है।

विदेश भाग सकते हैं अविमुक्तेश्वरानंद, आशुतोष ब्रह्मचारी ने की पासपोर्ट-वीजा जब्त करने की मांग

यूपी के प्रयागराज में आज आशुतोष ब्रह्मचारी ने पॉक्सो कोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को विदेश भागने से रोके जाने की मांग की है। साथ ही उनकी गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा पर रोक लगाए जाने की भी अपील की है। पॉक्सो कोर्ट ने आशुतोष ब्रह्मचारी के पक्ष को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व किया। आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले की भी जानकारी पोक्सो कोर्ट को दी है।

आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट से मांग की है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गौ प्रेरणा धर्मयुद्ध यात्रा के बहाने लखनऊ से विदेश भाग सकते हैं। इसलिए तत्काल कोर्ट पासपोर्ट और वीजा जब्त करने का आदेश जारी करते हुए उनके विदेश भागने पर पाबंदी लगाए और उनकी गौ यात्रा को नाबालिग पीड़ित बटुकों की सुरक्षा को भी बड़ा खतरा बताया है।

ये भी पढ़ें:भाजपा मेरी दुश्मन नहीं, अन्य पार्टियां भी मित्र नहीं; शंकराचार्य और क्या बोले?

यात्रा निकालनी है तो केरल जाएं शंकराचार्य

उन्होंने कहा कि गौ यात्रा के बहाने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने स्थान को छोड़ दिया है और वह न्यायालय के आदेश की भी अवमानना कर रहे हैं। गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा के जरिए जिस गौ हत्या को बंद करने की वह बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पहले से ही प्रतिबंधित है। अगर उन्हें इस तरह की कोई यात्रा निकालनी चाहिए तो उन्हें केरल जाना चाहिए या फिर ऐसे राज्यों में जाना चाहिए जहां कांग्रेस और दूसरी सरकारें हैं और गौ हत्याएं हो रही हैं।

ये भी पढ़ें:काम राक्षसों जैसा, कपड़ा संन्यासियों का...शंकराचार्य का योगी पर तंज

पुलिस प्रोटेक्शन में चल रही है गौ धर्म यात्रा

आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा पुलिस प्रोटेक्शन में चल रही है, जो की पूरी तरह से अवैध है और इस यात्रा को लेकर कोई अनुमति भी नहीं ली गई है। आरोप लगाया है कि यह यात्रा भी सरकार और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए निकाली जा रही है, ताकि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस हो जाएं। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ ठोस सबूत हैं। जिससे वह बचकर भाग नहीं सकेंगे। आशुतोष ब्रह्मचारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अपना जवाब दाखिल करेंगे। हाई कोर्ट को भी इस मामले से जुड़ी जानकारी देंगे।

ये भी पढ़ें:कौन हैं स्वाति अघोरी? आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले की ली जिम्मेदारी, क्या कनेक्शन

स्वाति अघोरी पर भी आशुतोष ने दी प्रतिक्रिया

वहीं खुद पर ट्रेन में हुए जानलेवा हमले के बाद स्वाति अघोरी के पोस्ट को लेकर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा, ‘स्वाति अघोरी ने खुद पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वाति अघोरी को नहीं जानने की बात कह रहे हैं, जबकि उसका सीधा संबंध उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी से है। कॉल डिटेल से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।’

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Prayagraj Prayagraj News Shankaracharya Avimukteshwaraanandah Saraswatee अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |