एफआईआर और कोर्ट के आदेश में सबूतों का जिक्र नहीं; यौन शोषण मामले में बोले अविमुक्तेश्वरानंद के वकील

ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ कथित बाल यौन शोषण मामले पर वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि FIR और कोर्ट के आदेश में सबूतों का ज़िक्र नहीं था। पुलिस अभी सबूत जुटाएगी उसके बाद ही गिरफ़्तारी के बारे में सोचेगी। आज उन्होंने लखनऊ में बच्चों का बयान लिया है। हम निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों में क़ानूनी कार्यवाही के लिए तैयार हैं। गिरफ्तार करना या न करना उनकी समझदारी पर निर्भर करता है। अगर गिरफ्तारी करते हैं तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक होगा, आग से खेलना होगा।

वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने मीडिया से कहा, 'एफआईआर और न्यायालय के आदेश में सबूतों का जिक्र नहीं था। मुझे लगता है कि पुलिस अभी सबूतों को जुटाएगी। सबूत जुटाने के बाद ही वह गिरफ्तारी की बात सोचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने गाइडलाइन और अपने डायरेक्शन में कहा है कि बिना सफिशिएंट एविडेंस के अब गिरफ्तारी कोई जरूरी चीज नहीं है। गिरफ्तारी तब की जाए और मजबूरी हो, तब की जाए जब एविडेंस आ जाए, तो मुझे लगता है कि इसका पालन वो करेगी। जहां तक सूचना मिली है कि आज उन्होंने लखनऊ में शायद बच्चों का बयान लिया है। आगे जैसा भी एविडेंस जुटा लेंगे तो आएंगे।'

श्रीनात त्रिपाठी ने आगे कहा, 'हमारी तरफ से सारे प्रयास किए जा रहे हैं हैं। हम लोअर कोर्ट के साथ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी प्रोसीडिंग के लिए भी तैयार हैं। एक दो दिन में ही आपको जानकारी इसकी हो जाएगी कि हम कहां प्रोसीड कर रहे हैं।' गिरफ्तारी के सवाल पर वकील ने कहा, 'गिरफ्तार करना और न करना यह उनकी समझदारी पर डिपेंड करता है। न करते तो यह सामान्य नागरिक के रूप में मेरी राय है कि न करें और अगर करते हैं तो यह उनके लिए बहुत खतरनाक होगा। आग से खेलना होगा और कुछ नहीं होगा।'