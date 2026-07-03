पूल में डूब रहा था अवी, संचालक बनाता रहा वीडियो; बच्चे की मौत पर वॉटर पार्क सील, ऑनर गिरफ्तार

आगरा के खंदौली में 9 साल के अवी की डूबने से मौत के बाद ब्लू व्हेल वाटर पार्क को सील कर दिया गया। संचालक केशव को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। प्रशासन ने बिजली कनेक्शन भी काट दिया और क्षेत्र के सभी वाटर पार्कों की जांच शुरू कर दी है।

आगरा जिले के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव पुरा लोधी स्थित ब्लू व्हेल वाटर पार्क में नौ वर्षीय बालक अवी की डूबने से मौत के बाद सील कर दिया गया है। थाना पुलिस ने उसके संचालक केशव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वाटर पार्क का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। कार्रवाई के बाद क्षेत्र के अन्य अवैध वाटर पार्क संचालकों में हड़कंप मच गया है। गुरुवार को एसडीएम सुमित कुमार के निर्देश पर नायब तहसीलदार हरीलाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के बाद ब्लू व्हेल वाटर पार्क को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। परिसर की बिजली आपूर्ति भी बंद करा दी गई। एसडीएम एत्मादपुर ने बताया कि क्षेत्र में संचालित सभी वाटर पार्कों की जांच कराई जा रही है और जो भी मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सुनसान स्थान पर बना है ब्लू व्हेल वाटर पार्क ग्रामीणों ने बताया कि ब्लू व्हेल वाटर पार्क गांव से बाहर सुनसान स्थान पर बना है। वहां आए दिन बाहरी लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। शराब सेवन जैसी गतिविधियां भी होती थीं, जिससे स्थानीय लोग परेशान थे। इसी वाटर पार्क में 19 जून 2025 को एक बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है, जिसके बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई थी।

अन्य वाटर पार्क संचालक ताला लगाकर भागे प्रशासनिक टीम के गांव में पहुंचते ही आसपास संचालित अन्य वाटर पार्कों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। थाना क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक ऐसे वाटर पार्क बताए जा रहे हैं, जो कथित तौर पर बिना लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के संचालित हो रहे थे। टीम की भनक लगते ही कई संचालक अपने वाटर पार्कों पर ताला लगाकर फरार हो गए है।