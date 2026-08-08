आगरा में सवारियों समेत पानी भरे गड्ढे में समाया ऑटो; डूबने से बचे यात्री, क्रेन से रेस्क्यू हुआ

आगरा के एत्मादुद्दौला के नगला बिहारी में सीवर लाइन के लिए खोदे 15 फीट गहरे गड्ढे में बारिश से भरा पानी देखकर चालक ने उसे सड़क समझ लिया और ऑटो समेत चार सवारियां गिर गईं। स्थानीय लोगों, पुलिस व पीएसी ने सभी को सुरक्षित निकाला। एक छात्रा अस्पताल में भर्ती है।

आगरा के एत्मादुद्दौला के नगला बिहारी में सीवर लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में शुक्रवार शाम ऑटो गिर गया। गड्ढे में बारिश का पानी भरा हुआ था। ऑटो में सवार दो छात्राओं समेत चार लोगों को स्थानीय लोगों, पुलिस और पीएसी ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एक छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद करीब दो घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल रहा।एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि शाम करीब छह बजे प्रकाश नगर से चार सवारियां लेकर ऑटो नुनिहाई की ओर जा रहा था। नगला बिहारी में सीवर लाइन का काम चल रहा है।

15 फीट गहरे गड्ढे में गिरा ऑटो, बाल-बाल बची सवारी रेलवे अंडरपास के पास करीब 15 फुट गहरा गड्ढा बारिश के पानी से भर गया था। चालक उसे सड़क समझकर आगे बढ़ गया और ऑटो सीधे पानी से भरे गड्ढे में उतर गया। बताया गया कि चालक बाहर निकलकर भाग गया। मौके पर तैनात गार्ड राजेंद्र, उसके बेटे और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। सूचना पर पुलिस और पीएसी पहुंच गई। विधायक धर्मपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे। फाउंड्री नगर निवासी राधा और बेलनगंज निवासी सोनिया को अस्पताल भेजा गया। सोनिया को भर्ती किया गया है। अन्य दो सवारियों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया।बाद में क्रेन की मदद से ऑटो बाहर निकाला गया। एसीपी ने बताया कि किसी के डूबने की पुष्टि नहीं हुई। ऑटो चालक की तलाश की जा रही है।

नहीं लगा था कोई संकेतक किसी भी निर्माण कार्य का यह पहला नियम है कि लोगों को खतरे से अलर्ट किया जाएगा। गहरा गड्ढे के चारों तरफ बैरीकेडिंग लगाए जाए। ताकि कोई हादसा नहीं हो। स्थानीय पार्षद विजय वर्मा ने बताया कि पिछले करीब आठ माह से काम चल रहा है। बारिश क के समय ठेकेदार से कहा गया था कि हादसा न हो इसका विशेष ध्यान रखे। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। नतीजा सामने है। हादसे से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि इस तरह के गड्ढे अधिकारियों के घरों के पास कर दिए जाएं तो तेजी से काम होगा। जनता को क्या मुसीबत झेलनी पड़ती है उन्हें अंदाजा नहीं है। सड़क पर चलते समय यही पता नहीं चल रहा है कि कहां मौत का गड्ढा खुला पड़ा है।

शहर में पिछले दिनों से हो रही कभी झमाझम तो कभी रिमझिम बारिश का असर पुराने भवनों पर पड़ने लगा है। मकान गिरने की घटनाएं होने लगी है। शुक्रवार को बेलनगंज में संदीप जैन के मकान का आगे का हिस्सा भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। यह मकान करीब 120 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। मकान के मलबे में एक स्कूटी दब गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और नगर निगम की टीम ने मलबा हटवाने का काम शुरू कर दिया है और ट्रैफिक व्यवस्था को डायवर्ट किया गया है।