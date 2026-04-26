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कानपुर में खड़े डंपर में घुसा ऑटो, 3 की मौत; हापुड़ में ट्रक में घुसी बस, 12 लोग घायल

Apr 26, 2026 10:40 am ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर/हापुड़
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कानपुर में सड़क पर खड़े डंपर में तेज रफ्तार ऑटो से घुसने से 3 लोगों की मौत गई। जबकि 3 लोग घायल हो गए। वहीं हापुड़ में ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रही यात्री बस टकरा गई। जिसमें ड्राइवर समेत 12 लोग घायल हो गए।  

कानपुर में खड़े डंपर में घुसा ऑटो, 3 की मौत; हापुड़ में ट्रक में घुसी बस, 12 लोग घायल

कानपुर के पनकी हाईवे पर शनिवार तेज रफ्तार ऑटो सड़क किनारे खड़े डंपर में जा घुसा। हादसे में फूल विक्रेता व महिला समेत तीन की मौत हो गई, जबकि तीन सवारियां घायल हो गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखचे उड़ गए। एक की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। रनियां के रायपुरवा निवासी 55 वर्षीय रमेश सैनी फूल का काम करते थे। परिवार में पत्नी गुड्डन और दो बेटे अतुल व दीपक हैं। पत्नी ने बताया कि रोजाना की तरह शनिवार सुबह रमेश नौबस्ता स्थित फूल मंडी से खरीदारी कर ऑटो से वापस घर आ रहे थे। तभी पनकी एटूजेड प्लांट के पास हाईवे किनारे खड़े एक डंपर में ऑटो जा भिड़ा।

कानपुर में खड़े डंपर में घुसा ऑटो, 3 की मौत

टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए, जबकि आगे बैठे रमेश की बुरी तरह फंसने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक की भी जान गई है जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। सवारियों में अकबरपुर के मदौली निवासी नितेश व रनियां रायपुर के ऋषभ व शिवकांती समेत एक अन्य महिला भी घायल हो गई। हैलट में भर्ती शिवकांती की भी मौत हो गई

गनीमत रही हम पीछे बैठे थे- यात्री

पनकी हाईवे पर शनिवार सुबह हुए हादसे में घायल ऋषभ व नितेश ने बताया कि एक वाहन को ओवरटेक करते ही जैसे ही चालक ने बाईं ओर ऑटो काटी, फिर पल भर में डंपर में ऑटो का आधा हिस्सा बुरी तरह घुस गया। इस कारण तीन लोगों की जान चली गई। गनीमत रही कि हम दोनों पीछे की सीट पर बैठे थे, इससे बाल-बाल हम लोग बच गए। पति रमेश की मौत पर नाती के साथ पोस्टमार्टम पहुंची गुड्डन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

ड्राइवर-क्लीनर टायर बदल रहे थे

बदहवास गुड्डन यही कहती रही-यह कईसन क्या हो गया, अब हम तुम्हारे बिन कैसे रहन। रोती-बिलखती गुड्डन ने पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव को कफन में लिपटा देखा तो चीख-चीत्कार के बीच वह बेहोश भी हो गई। हाईवे किनारे खड़े जिस डंपर से हादसा हुआ है, उसका चालक और क्लीनर पंक्चर हो जाने की वजह से टायर बदल रहे थे। इस दौरान उसने किसी प्रकार कोई संकेतक का प्रयोग नहीं किया था। जिस कारण यह भीषण हादसा हुआ।

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हापुड़ में ट्रक में घुसी बस, 12 यात्रा घायल

वहीं हापुड़ में नेशनल हाईवे-9 पर बाईपास पर मंसूरपुर कट के पास अचानक ट्रक का ब्रेक लगने से पीछे से दिल्ली की ओर से मुरादाबाद की ओर से जा रही उत्तराखंड डिपो की बस टकरा गई। हादसे में बस चालक समेत 12 यात्री घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। चालक के पैर में गंभीर चोट आई है, जबकि अन्य घायलों के सामान्य चोटें लगी है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू कराया।

ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से हादसा

जानकारी के अनुसार मंसूरपुर कट के पास ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाए, अचानक पीछे से आ रही उत्तराखंड डिपो की बस ट्रक से टकरा गई। हादसा होते ही बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई और मौके पर जाम लग गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हापुड़ देहात नीरज कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बस चालक सोनू शर्मा समेत 12 घायल यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।

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क्रेन से हटाए गए वाहन

घायलों में चालक सोनू शर्मा के पैर में गंभीर चोट आई है जबकि अन्य यात्रियों के सामान्य चोट आई है। बस में सवार अन्य यात्रियों को दूसरे बस में बैठाकर पुलिस ने उनके गंतव्य के लिए रवाना करा दिया। घायलों के परिजन को सूचना दे दी है। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि घायलों का उपचार चल रहा है। क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू करा दी है। मामले की जांच की जा रही है।

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