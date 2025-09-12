कॉलेज जा रही छात्रा से ऑटो ड्राइवर ने किया रेप, 5 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को दबोचा

मथुरा के एक निजी विश्वविद्यालय से एम फार्मा कर रही लखनऊ की छात्रा से ऑटो चालक ने दुष्कर्म किया। छात्रा लखनऊ स्थित घर से लौटकर यमुना एक्सप्रेस वे के वृंदावन कट पर उतरी थी और ऑटो बुक करके कॉलेज जा रही थी। पुलिस ने पांच घंटे के अंदर ही आरोपी ऑटो चालक को धर दबोचा।

यूपी के मथुरा के एक निजी विश्वविद्यालय से एम फार्मा कर रही छात्रा से ऑटो चालक ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। छात्रा लखनऊ स्थित घर से लौटकर यमुना एक्सप्रेस वे के वृंदावन कट पर उतरी थी और ऑटो बुक करके कॉलेज जा रही थी। उधर, पुलिस ने तेजी दिखाते हुए पांच घंटे के अंदर ही आरोपी ऑटो चालक को धर दबोचा। निशानदेही पर ऑटो बरामद करने जाते समय दरोगा की पिस्टल छीनकर उसने गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है।

जानकारीपुरम लखनऊ निवासी छात्रा मथुरा में छाता क्षेत्र स्थित एक निजी विश्वविद्यालय से एम फार्मा कर रही है। बुधवार रात वह करीब 11 बजे लखनऊ से बस में सवार होकर एक्सप्रेस वे के वृंदावन कट पर सुबह करीब 5 बजे उतरी। वहां से उसने विश्वविद्यालय के लिए ऑटो बुक किया और चल दी। आरोप है कि ऑटो चालक दिनेश निवासी गांव गौसना छात्रा को छाता की ओर न ले जाकर अपने गांव की ओर लेकर चल दिया। वो रास्ते में शाहपुर गौसना पर राधे कोल्ड के बराबर वाले रास्ते पर जाने लगा। ये देख छात्रा को शक हुआ तो उसने विरोध किया। इस पर आरोपी ऑटो चालक ने उसे धमकाते हुए आगे फैक्ट्री के पीछे सुनसान स्थल पर ले जाकर जान से मारने की धमकी दी और दुष्कर्म किया और घटनास्थल पर ही छोड़ गया।

भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी पीड़िता ने घटनास्थल से अपने भाई को फोन किया और अपने साथ हुए हादसे की जानकारी रोते हुए बताई। जानकारी मिलने पर पीड़िता के परिवार में हड़कंप मच गया। भाई को सारी बात बताकर पीड़िता घटनास्थल से आगे रोड पर आयी तो उसे पीआरवी दिख गयी। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि पीड़िता ने पीआरवी को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। पीआरबी ने तुरंत उच्चाधिकारियों को घटना से अवगत कराया और आरोपी की तलाश में जुट गई। इस दौरान पीड़िता के भाई ने 100 नंबर पर घटना की जानकारी दी। वह जानकारी भी उसी पीआरवी को मिली जिससे पीड़िता घटनास्थल पर मिली थी।

पीड़िता ने ऑटो का नंबर कर लिया था नोट छात्रा के साथ दुष्कर्म की सूचना पर एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह तत्काल मौके पर पहुंच गए। वहीं एसएसपी श्लोक कुमार ने जानकारी मिलते ही आरोपी की गिरफ्तारी को तीन टीमें गठित कर दीं। पीड़िता ने ऑटो का नंबर नोट कर लिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता से ऑटो का नम्बर लेकर उसकी तलाश शुरू कर दी।

पांच घंटे के अंदर पकड़ लिया आरोपी एसएसपी द्वारा गठित तीनों टीम आरोपी की तलाश में जुट गईं। थाना प्रभारी निरीक्षक जमुनापार विदेश कुमार भी आरोपी की तलाश में जुट गये। दुष्कर्म की घटना करीब 05:30 बजे हुई। छानबीन के बाद सुबह 9.17 बजे एफआईआर दर्ज कर 10.50 बजे आरोपी को जमुनापार थाने के पास से गिरफ्तार कर लिया।

दरोगा की पिस्टल छीनकर किया फायर आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस आरोपी दिनेश को साथ लेकर उसकी निशानदेही पर उसके ऑटो को बरामद करने चल दी। एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि दोपहर 12:05 बजे राधे कोल्ड स्टोर के पास शाहपुर-गौसना रोड पर उतरते ही आरोपी दिनेश ने एक दरोगा की पिस्टल खींच ली और वहां से भागते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर जवाबी फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग से पैर में गोली लगने पर आरोपी दिनेश गिर गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार को भर्ती कराया।