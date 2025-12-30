लखनऊ में ऑटो ड्राइवर की बेरहमी से सिर कुचल कर हत्या, खून से लथपथ लाश मिली

संक्षेप: अलमास सिद्दीकी के रूप में हुई। शव की हालत देखकर सब लोग सन्न रह गए। ऑटो ड्राइवर का सिर कुचलकर हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही ऑटो ड्राइवर की हत्या का खुलासा होगा और इसमें शामिल बदमाश गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज के मऊ गांव निवासी ऑटो चालक अलमास सिद्दीकी उर्फ अज्जू की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। सोमवार शाम करीब 7:30 बजे अलमास खुजौली जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी तलाश के बाद मंगलवार को कोतवाली मोहनलालगंज पहुंचकर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। गुमशुदगी दर्ज होने के लगभग 30 मिनट बाद ही पुलिस को चिबऊ खेड़ा के पास एक अज्ञात युवक का शव खून से लथपथ अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली।

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई। उसकी पहचान गुमशुदा ऑटो ड्राइवर अलमास सिद्दीकी के रूप में हुई। शव की हालत देखकर सब लोग सन्न रह गए। ऑटो ड्राइवर का सिर कुचलकर हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही ऑटो ड्राइवर की हत्या का खुलासा होगा और इसमें शामिल बदमाश गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

पुलिस ने परिवारीजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद से गांव और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों ने पुलिस से मांग की है कि ऑटो ड्राइवर के हत्यारों का जल्द से जल्द पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए।