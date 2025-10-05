australian player suffers stomach problem in Kanpur food department team arrives at hotel to collect samples कानपुर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को पेट में हुई दिक्कत, खाद्य विभाग की टीम पहुंची होटल; लिए सैंपल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
कानपुर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को पेट में हुई दिक्कत, खाद्य विभाग की टीम पहुंची होटल; लिए सैंपल

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मैनेजर ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ी हेनरी थार्नटन की तबीयत पहले से कुछ खराब थी। वहीं, होटल प्रबंधन का दावा है कि खिलाड़ियों के लिए परोसे जाने वाले खाद्य, पेय पदार्थ की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उधर, खाद्य विभाग की टीम ने शनिवार को होटल में जांच पड़ताल की।

Ajay Singh संवाददाता, कानपुरSun, 5 Oct 2025 10:26 AM
यूपी के कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-एक के बीच वन डे मुकाबले के दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ी की हेनरी थार्नटन की तबीयत बिगड़ गई। पेट में दिक्कत के चलते उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने होटल पहुंचकर जांच-पड़ताल की। टीम ने खिलाड़ियों को परोसे गए खाने के सैंपल लिए। खाद्य नमूनों को लैब में जांच के लिए भेजा गया है।

मिली जानकारी के अनुसार खिलाड़ी हेनरी थार्नटन अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। पूरी तरह ठीक होने के संकेत मिलने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई और अब वे टीम में वापस आ गए हैं। खाद्य विभाग की टीम ने शनिवार को कानपुर के एक होटल में जांच पड़ताल की। टीम ने खिलाड़ियों को परोसे जा रहे अरहर दाल, मटर पनीर, चावल, ग्रिल्ड चिकेन और ड्राई फ्रूट का नमूना जांच के लिए लेकर प्रयोगशाला को भेजा गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मैनेजर धवल परब ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ी हेनरी थार्नटन की तबीयत पहले से कुछ खराब थी। वहीं, होटल प्रबंधन का दावा है कि खिलाड़ियों के लिए परोसे जाने वाले खाद्य, पेय पदार्थ की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

आज सीरीज जीतने उतरेंगे भारत-ऑस्ट्रेलिया

ग्रीन पार्क स्टेडियम में रविवार को खेले जाने वाले अंतिम मुकाबले में भारत-ए और आस्ट्रेलिया-ए की टीमें सीरीज जीतने के इरादे से उतरेंगी। पहले मैच में भारत ने कंगारूओं को 171 रन के बड़े अंतर से हराया था। हालांकि दूसरे मैच में कंगारू ने बारिश बाधित मुकाबले में भारत को नौ विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। रविवार को मुकाबला दोपहर डेढ़ बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग की मानें तो इस मैच में भी बारिश खलल डाल सकती है। यह मैच पिच नंबर-3 पर खेला जाएगा, जो पूरी तरह बल्लेबाजों के लिए मुफीद है।

सीरीज के अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम एक बार फिर बदलाव कर सकती है। पहले मैच में श्रेयस व प्रियांश ने शतकीय पारी खेली थी। हालांकि दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा व तिलक वर्मा के टीम में आने से प्रियांश को जगह नहीं मिली थी। दूसरे मुकाबले में अभिषेक गोल्डन डक हुए थे लेकिन तिलक ने जुझारू पारी खेली थी।

उम्मीद है कि एशिया कप में टीम के सदस्य रहे अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह व हर्षित राणा फाइनल मुकाबले में कमाल दिखाएंगे। वहीं, प्रियांश को भी अंतिम एकादश में शामिल किए जाने की संभावना है। वहीं, ग्रीनपार्क स्टेडियम में रविवार को खेले जाने वाले भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के तीसरे व निर्णायक वन-डे मुकाबले का शुभारंभ कानपुर पुलिस आयुक्त अखिल कुमार करेंगे।

