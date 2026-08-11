Auraiya News: औरैया में गोलीकांड के मुख्य आरोपी की निशानदेही पर तमंचा और खोखा बरामद
Auraiya News: जमीन के विवाद में युवक को गोली मारने के मामले में मुख्य आरोपी को कस्टडी रिमांड पर लेकर पुलिस ने असलहा और खोखा बरामद किया है। आरोपी की पहचान के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामला अब जांच की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
Auraiya News: जमीन के विवाद में युवक को गोली मारने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को कस्टडी रिमांड पर लेकर घटना में प्रयुक्त तमंचा और खोखा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की निशानदेही पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड के किनारे झाड़ियों से असलहा बरामद हुआ। बरामदगी के बाद आरोपी को दोबारा न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। भीखेपुर निवासी राजीव कुमार ने 15 जुलाई को अछल्दा थाने में तहरीर देकर जमीन के विवाद में अपने भतीजे को गोली मारने का आरोप लगाया था। गोली लगने से घायल युवक को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पुष्पेंद्र यादव, जीतू यादव, गुल्ले यादव और कराहता निवासी सनी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी。
पुलिस कार्रवाई
पुलिस ने मामले में 18 जुलाई को सनी यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र यादव ने 31 जुलाई को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था।
अस्लहे की बरामदगी
विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त असलहे की बरामदगी के लिए पुलिस ने पुष्पेंद्र को मंगलवार को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर बजरंग पुलिया से पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और सर्विस रोड के बीच झाड़ियों में तलाश की गई। यहां छिपाकर रखा गया तमंचा और खोखा बरामद हुआ।
मामले की आगे की जांच
पुलिस ने तमंचा और खोखा कब्जे में लेकर बरामदगी की कार्रवाई पूरी की। इसके बाद पुष्पेंद्र को पुनः न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।
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