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Auraiya News: शराब पीने के दौरान विवाद में युवक पर हमला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: - डंडे से सिर पर वार कर युवक को किया था गंभीर घायल- एक आरोपी जेल भेजा गया, दूसरे की तलाश जारीफफूंद, संवाददाता।फफूंद थाना क्षेत्र के गांव मुडेना रामदत्

Auraiya News: शराब पीने के दौरान विवाद में युवक पर हमला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Auraiya News: फफूंद, संवाददाता। फफूंद थाना क्षेत्र के गांव मुडेना रामदत्त में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में युवक पर डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दूसरे आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है।

घायल युवक का उपचार

पुलिस के अनुसार गांव निवासी आशीष उर्फ छोटू पांडेय पुत्र गिरीश नारायण पांडेय शनिवार को गांव के ही मुकेश कुमार उर्फ कल्लू पांडेय पुत्र रामनरेश के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो मारपीट में बदल गई। आरोप है कि मुकेश कुमार उर्फ कल्लू पांडेय और उसके पुत्र रामजी ने डंडे से आशीष के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है।

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी

घायल की मां अरुणा देवी की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी मुकेश कुमार उर्फ कल्लू पांडेय को करही पुलिया के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में घायल युवक का नाम क्या है?
घायल युवक का नाम आशीष उर्फ छोटू पांडेय है।
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