Auraiya News: बाइक की मामूली टक्कर के बाद युवक से लूट, मारपीट कर मोबाइल, नकदी और हेलमेट छीना
Auraiya News: अछल्दा थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ बाइक की मामूली टक्कर के बाद चार बाइक सवारों ने मारपीट कर उससे मोबाइल, नकदी, हेलमेट और बाइक की चाबी लूट ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।
Auraiya News: अछल्दा थाना क्षेत्र में बाइक की मामूली टक्कर के बाद चार बाइक सवारों ने एक युवक के साथ मारपीट कर उससे मोबाइल, नकदी, हेलमेट और बाइक की चाबी लूट ली। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। दिबियापुर थाना क्षेत्र के गांव घेरा निवासी रवि बाबू पाल पुत्र अजय सिंह ने पुलिस को बताया कि वह मोबाइल फोन के पार्ट्स बेचने का काम करता है। सोमवार रात करीब 10 बजे वह सामान बेचकर अपनी प्लेटिना बाइक से अछल्दा नहर पटरी मार्ग से घर लौट रहा था।
सरकारी अस्पताल के आगे उसकी बाइक आगे चल रही एक बाइक से हल्के रूप में टकरा गई। आरोप है कि इसके बाद दो बाइकों पर सवार चार लोगों ने उसे घेर लिया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। जब उसने मदद के लिए मोबाइल निकालकर फोन करने का प्रयास किया तो आरोपितों ने उसका दो सिम वाला मोबाइल छीन लिया। इसके बाद जेब में रखे करीब 13,500 रुपये, बाइक की चाबी और काला हेलमेट भी छीन लिया। पीड़ित के शोर मचाने पर चारों आरोपित दिबियापुर की ओर भाग निकले। रवि बाबू के अनुसार एक बाइक का नंबर यूपी-79 एसी-2374 था, जबकि दूसरी सफेद रंग की बाइक का नंबर वह नहीं देख सका। उसने बताया कि आरोपितों में दो युवक और दो अधेड़ उम्र के व्यक्ति शामिल थे। थानाध्यक्ष सुरेश चंद्र ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच की जा रही है और आरोपितों की तलाश के लिए पुलिस टीम लगाई गई है।
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