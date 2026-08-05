Auraiya News: शराब पार्टी के बाद विवाद में युवक से मारपीट, घायल का सीएचसी में इलाज
Auraiya News: एक गांव में शराब पार्टी के दौरान एक युवक के साथ विवाद के चलते मारपीट की गई। घायल युवक का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया, जहां उसकी हालत सामान्य होने पर उसे घर भेज दिया गया। पुलिस ने अभी तक कोई तहरीर नहीं प्राप्त की है और सभी मामले की जांच कर रही है।
Auraiya News: थाना क्षेत्र के एक गांव में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में एक युवक के साथ कथित रूप से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घायल युवक का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत सामान्य होने पर घर भेज दिया। जानकारी के अनुसार, विकास पुत्र गणेश अड्डा मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे घर पर था। आरोप है कि उसके तीन दोस्त उसे अपने साथ ले गए, जहां सभी ने शराब पी। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया और उसके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद परिजन घायल को स्वयं ठेली पर बैठाकर थाना अछल्दा पहुंचे।
वहां से पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। सीएचसी में डॉ. ललित मोहन ने उसका प्राथमिक उपचार किया। हालत सामान्य मिलने पर उसे घर भेज दिया गया। थाना प्रभारी सुरेश चंद्र ने बताया कि अभी तक मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, 108 एंबुलेंस सेवा के जिला प्रोग्राम मैनेजर सचिन राज ने बताया कि जांच में मंगलवार रात 8 से 9 बजे के बीच अछल्दा क्षेत्र से एंबुलेंस सेवा के लिए कोई कॉल प्राप्त नहीं हुई। घायल के पिता अनिल ने भी बताया कि उन्होंने एंबुलेंस को फोन नहीं किया था और स्वयं ठेली से अस्पताल पहुंचे।
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