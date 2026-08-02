Auraiya News: युवती से छेड़छाड़ व हत्या के प्रयास का आरोप, चार के खिलाफ तहरीर

Auraiya News: अजीतमल, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र में गली के विवाद को लेकर युवती के साथ छेड़छाड़, हत्या के प्रयास और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने गांव के चार लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्राम रहमापुर निवासी पीड़ित पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव में गली पर कथित कब्जे को लेकर पहले से विवाद चला आ रहा है। आरोप है कि शनिवार दोपहर करीब तीन बजे वह गांव के बाहर पुलिया पर बैठे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी ने फोन कर बताया कि गांव के दो लोग अपने-अपने पुत्रों के साथ लाठी-डंडे लेकर घर पहुंचे हैं और गाली-गलौज कर रहे हैं।

पीड़ित के अनुसार, जब वह घर पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। वह किसी तरह घर के अंदर चले गए। आरोप है कि इसी दौरान उनकी 18 वर्षीय ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो एक आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर गली में खींच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोप है कि दूसरे युवक ने युवती के गले में अंगौछा डालकर उसकी हत्या का प्रयास किया। इसके बाद अन्य आरोपियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गई। बचाने पहुंची उसकी मां राजवती के साथ भी मारपीट की गई। घटना की सूचना 112 पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। बाद में 108 एंबुलेंस से घायल युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मामले में तहरीर प्राप्त हुई है। घायल युवती को उपचार के लिए भेजा गया है। मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।