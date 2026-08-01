Auraiya News: औरैया में यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन सतर्क, तटवर्ती गांवों में चौपाल लगाकर किया जागरूक

Auraiya News: लगातार हो रही बारिश के बीच यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांवों के किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि जलस्तर अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। शनिवार को तहसीलदार ने यमुना किनारे बसे गांवों का निरीक्षण कर ग्रामीणों को आवश्यक सावधानियों के प्रति जागरूक किया। तहसीलदार अविनाश कुमार ने सिकरोड़ी और गौहानी कलां समेत यमुना तटवर्ती गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों को बाढ़ की स्थिति में सतर्क रहने और नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि जलस्तर बढ़ने लगे तो लोग समय रहते घरेलू सामान, अनाज तथा पशुओं के लिए भूसा और चारा सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर पहुंचा दें。