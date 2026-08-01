Auraiya News: औरैया में यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन सतर्क, तटवर्ती गांवों में चौपाल लगाकर किया जागरूक
Auraiya News: लगातार हो रही बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे तटवर्ती गांवों के किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है और ग्रामीणों को आवश्यक सावधानियों के प्रति जागरूक किया गया है। तहसीलदार ने जलस्तर की निगरानी का निर्देश भी दिया।
Auraiya News: लगातार हो रही बारिश के बीच यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांवों के किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि जलस्तर अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। शनिवार को तहसीलदार ने यमुना किनारे बसे गांवों का निरीक्षण कर ग्रामीणों को आवश्यक सावधानियों के प्रति जागरूक किया। तहसीलदार अविनाश कुमार ने सिकरोड़ी और गौहानी कलां समेत यमुना तटवर्ती गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों को बाढ़ की स्थिति में सतर्क रहने और नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि जलस्तर बढ़ने लगे तो लोग समय रहते घरेलू सामान, अनाज तथा पशुओं के लिए भूसा और चारा सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर पहुंचा दें。
प्रशासन की तैयारियाँ
निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने लेखपालों और कानूनगो को यमुना के जलस्तर की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही संभावित बाढ़ की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए स्थानों का चिन्हांकन करने तथा राहत चौकियों की सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ऊंचे स्थानों पर स्थित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से भी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।
जलस्तर की स्थिति
तहसीलदार अविनाश कुमार ने बताया कि यमुना का जलस्तर फिलहाल सामान्य है और खतरे के निशान से काफी नीचे है। अभी किसी प्रकार की घबराने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और संभावित बाढ़ की हर स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।
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