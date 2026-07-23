Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Auraiya News: खेत की मेड़ काटने का आरोप, महिला ने पुलिस से लगाई गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

Auraiya News: गांव लुखरदौरा में महिला ने खेत की मेड़ काटने और मारपीट की धमकी देने के मामले में थाना बेला में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत करने वाली राजेन्द्री देवी ने आरोप लगाया कि उनके देवर ने मेड़ काट दी और फिर उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। थाना प्रभारी जांच कर रहे हैं।

Auraiya News: खेत की मेड़ काटने का आरोप, महिला ने पुलिस से लगाई गुहार

Auraiya News: थाना क्षेत्र के गांव लुखरदौरा में खेत की मेड़ काटने और मारपीट की धमकी देने के मामले में एक महिला ने थाना बेला में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। गांव निवासी राजेन्द्री देवी पत्नी स्व. शिवकुमार राजपूत ने आरोप लगाया कि उनके देवर योगेंद्र राजपूत ने खेत की मेड़ काट दी, जिससे खेत में पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो गई। मंगलवार सुबह जब वह मेड़ बांधने पहुंचीं तो योगेंद्र और उसकी पत्नी वहां आ गए तथा गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे लेकर मारपीट पर आमादा हो गए। पीड़िता का आरोप है कि विपक्षी उनके घर की ओर गंदा पानी भी छोड़ते हैं और विरोध करने पर विवाद करते हैं।

ये भी पढ़ें:Kausambi News: मेड़ तोड़कर खेत में किया कब्जा, मुकदमा

उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। थाना प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Complaint Village

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।