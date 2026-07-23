Auraiya News: खेत की मेड़ काटने का आरोप, महिला ने पुलिस से लगाई गुहार

Auraiya News: खेत की मेड़ काटने का आरोप, महिला ने पुलिस से लगाई गुहार
Auraiya News: गांव लुखरदौरा में महिला ने खेत की मेड़ काटने और मारपीट की धमकी देने के मामले में थाना बेला में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत करने वाली राजेन्द्री देवी ने आरोप लगाया कि उनके देवर ने मेड़ काट दी और फिर उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। थाना प्रभारी जांच कर रहे हैं।
Auraiya News: थाना क्षेत्र के गांव लुखरदौरा में खेत की मेड़ काटने और मारपीट की धमकी देने के मामले में एक महिला ने थाना बेला में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। गांव निवासी राजेन्द्री देवी पत्नी स्व. शिवकुमार राजपूत ने आरोप लगाया कि उनके देवर योगेंद्र राजपूत ने खेत की मेड़ काट दी, जिससे खेत में पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो गई। मंगलवार सुबह जब वह मेड़ बांधने पहुंचीं तो योगेंद्र और उसकी पत्नी वहां आ गए तथा गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे लेकर मारपीट पर आमादा हो गए। पीड़िता का आरोप है कि विपक्षी उनके घर की ओर गंदा पानी भी छोड़ते हैं और विरोध करने पर विवाद करते हैं।
उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। थाना प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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