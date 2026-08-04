Auraiya News: लगातार बारिश में कच्चे मकान की दीवार और छत गिरी, बाल-बाल बची महिला

Auraiya News: लगातार बारिश के बीच ग्राम मौहारी में एक कच्चे मकान की दीवार और छत गिर गई। हादसे के समय महिला कमरे के बाहर थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। उसका गृहस्थी का सामान मलबे में दब गया है। पति की मौत के बाद महिला आर्थिक तंगी में है और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला।

Auraiya News: लगातार हो रही बारिश के बीच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मौहारी में एक कच्चे मकान की दीवार और छत भरभराकर गिर गई। संयोगवश हादसे के समय महिला कमरे के बाहर थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि कमरे में रखा गृहस्थी का सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद पीड़िता खुले मकान में रहने को मजबूर है। ग्राम मौहारी निवासी कुसमा, पत्नी स्वर्गीय भानुप्रकाश, सोमवार शाम अपने घर पर थीं। बारिश के दौरान वह किसी काम से मकान के बाहरी हिस्से में चली गईं। इसी बीच पीछे वाले कमरे की दीवार और छत अचानक गिर पड़ी। यदि वह उस समय कमरे के भीतर होतीं तो गंभीर हादसा हो सकता था。

ग्रामीणों की समस्याएँ ग्रामीणों ने बताया कि कुसमा के पति का करीब एक वर्ष पूर्व बीमारी के कारण निधन हो गया था। इसके बाद से वह आर्थिक तंगी के बीच किसी तरह जीवनयापन कर रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिलाने के लिए कई बार ग्राम प्रधान से अनुरोध किया, लेकिन अब तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका। ग्रामीणों का कहना है कि समय पर आवास मिल गया होता तो आज उन्हें इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। दीवार और छत गिरने से मकान का पिछला हिस्सा पूरी तरह खुल गया है। इससे गृहस्थी का सामान असुरक्षित हो गया है और पीड़िता को चोरी सहित अन्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी सता रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया तहसीलदार अविनाश कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। लेखपाल को मौके पर भेजकर निरीक्षण कराया जाएगा। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार जो भी सहायता संभव होगी, वह उपलब्ध कराई जाएगी।