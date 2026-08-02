Auraiya News: महिला ने पड़ोसियों पर मारपीट और धमकी का लगाया आरोप

Auraiya News: महिला ने पड़ोसियों पर मारपीट और धमकी का लगाया आरोप
Auraiya News: - महिला और बेटी से मारपीट करने का आरोप- पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांचअजीतमल, संवाददाता।कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अमावता निवासी एक महिला ने पड़ोसि
Auraiya News: अजीतमल, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अमावता निवासी एक महिला ने पड़ोसियों पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।उर्मिला देवी पत्नी बबलू ने पुलिस को बताया कि पति मजदूरी के लिए बाहर गए थे। इसी दौरान वह घर के सामने घास पर दवा डाल रही थी, तभी पड़ोसी शनि पुत्र राजेंद्र, मंजू पत्नी राजेंद्र और शमशेर पुत्र रामऔतार वहां पहुंचे और विवाद करने लगे। आरोप है कि तीनों ने उसके साथ और बच्चों के साथ मारपीट की। घटना में उसके हाथ में चोट आई, जबकि पुत्री नंदिनी के पेट में लात मारकर घायल कर दिया गया।महिला
का आरोप है कि आरोपी आए दिन गाली-गलौज करते हैं और शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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