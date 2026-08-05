Auraiya News: दिनभर बादलों की चादर, रुक-रुककर बारिश से मिली राहत
Auraiya News: बुधवार को जिले में मौसम ने करवट ली, आकाश में बादल और दिनभर बारिश हुई। यह बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई। किसानों के लिए फसलों के लिए यह पानी सहायक सिद्ध हुआ, जिससे लागत में कमी आएगी। वातावरण में ठंडक घुलने से लोगों की दिनचर्या पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई।
Auraiya News: जिले में बुधवार को मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली। सुबह से ही आसमान पर बादलों का डेरा रहा और दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही। पूरे दिन धूप नहीं निकलने से पिछले कई दिनों से उमसभरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली। मौसम सुहावना होने से बाजारों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर भी चहल-पहल बढ़ गई और लोगों के चेहरे खिल उठे। वहीं किसानों के लिए भी यह बारिश किसी राहत से कम नहीं रही। खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने से धान, बाजरा, मक्का और सब्जियों की फसलों की बढ़वार तेज होने की उम्मीद है। साथ ही फिलहाल सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे किसानों की लागत में भी कमी आएगी।
बीते कुछ दिनों से तेज धूप और उमस के कारण जनजीवन प्रभावित था। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और वातावरण में ठंडक घुल गई। सुबह और दोपहर के समय कई बार हल्की और मध्यम बारिश होने से सड़कें भीगी रहीं। लोगों ने छाते और रेनकोट का सहारा लेकर आवागमन किया। हालांकि कहीं-कहीं जलभराव की स्थिति भी बनी, लेकिन बारिश का असर राहत देने वाला रहा। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान समय में धान की फसल को पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। लगातार हुई बारिश से खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे सिंचाई का खर्च भी बचेगा। बाजरा, अरहर, तिल और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। जिन खेतों में रोपाई पूरी हो चुकी है, वहां यह बारिश फसल की बढ़वार के लिए बेहद उपयोगी मानी जा रही है। मौसम में आए बदलाव का असर लोगों की दिनचर्या पर भी दिखाई दिया। पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही बढ़ी। बच्चों ने बारिश का आनंद लिया तो दुकानदारों का कहना रहा कि सुहावने मौसम के कारण बाजारों में भी अच्छी चहल-पहल रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक-दो दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।
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