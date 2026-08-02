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Auraiya News: डेढ़ माह से खराब पड़ा वाटर कूलर, राहगीर और ग्रामीण परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: - लाछियामऊ गांव के मुख्य चौराहे पर पेयजल व्यवस्था ठप- बीडीओ बोले- जल्द कराया जाएगा वाटर कूलर ठीकफोटो: 10 खराब पड़ा वाटर कूलर।कंचौसी, संवाददाता।सहार विक

Auraiya News: डेढ़ माह से खराब पड़ा वाटर कूलर, राहगीर और ग्रामीण परेशान

Auraiya News: कंचौसी, संवाददाता। सहार विकासखंड की ग्राम पंचायत लाछियामऊ में मुख्य चौराहे पर लगा वाटर कूलर पिछले करीब डेढ़ माह से खराब पड़ा है। इसके चलते ग्रामीणों और राहगीरों को ठंडा पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लोगों ने वाटर कूलर को जल्द दुरुस्त कराने की मांग की है।ग्रामीणों ने बताया कि लाछियामऊ का मुख्य चौराहा मधवापुर, कंचौसी, मढ़नई और सुंदरपुर सहित कई गांवों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। चौराहे पर स्थित भोलेनाथ मंदिर के पास लाखों रुपये की लागत से वाटर कूलर लगाया गया था, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को ठंडा पेयजल मिल सके। लेकिन रखरखाव के अभाव में यह पिछले डेढ़ महीने से खराब पड़ा है।

वाटर कूलर बंद होने के कारण मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं, राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक सुविधा पर खर्च तो किया गया, लेकिन उसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से वाटर कूलर को जल्द ठीक कराकर नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि लोगों को स्वच्छ और ठंडा पेयजल उपलब्ध हो सके। सहार के खंड विकास अधिकारी राजनारायण पांडेय ने बताया कि खराब पड़े वाटर कूलर की जानकारी मिली है। इसे जल्द ठीक कराकर पेयजल व्यवस्था सुचारु कराई जाएगी।

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