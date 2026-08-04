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Auraiya News: अमावता नहर में उतराता मिला अज्ञात युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र में अमावता नहर पुल के करीब एक अज्ञात युवक का शव मिला। मवेशी चरा रहे चरवाहों ने शव देख पुलिस को सूचना दी। शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है और शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा है।

Auraiya News: अमावता नहर में उतराता मिला अज्ञात युवक का शव

Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र में अमावता नहर पुल से करीब 100 मीटर दूर मंगलवार शाम नहर में एक अज्ञात युवक का शव उतराता मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। मंगलवार शाम करीब चार बजे अमावता नहर किनारे मवेशी चरा रहे चरवाहों ने इटावा की ओर से बहकर आ रहा शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नहर से बाहर निकलवाया। तलाशी के दौरान मृतक की जेब से रोशनी ब्रांड की एक माचिस और पन्नी में रखी कुछ बीड़ियां मिलीं।

मृतक के पास कोई पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस के अनुसार शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा है, जिससे पहचान कराना मुश्किल हो रहा है। कोतवाली निरीक्षक (अपराध) रामचंद्र सिंह ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का मिलान कर रही है। कोतवाली निरीक्षक (अपराध) रामचंद्र सिंह ने बताया कि शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पहचान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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