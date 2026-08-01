Auraiya News: जुमे की नमाज पढ़ने निकले दो किशोर लापता, गुमशुदगी दर्ज

Auraiya News: जुमे की नमाज पढ़ने निकले दो किशोर लापता, गुमशुदगी दर्ज
Auraiya News: नगर के मोहल्ला तरीन से दो किशोर जुमे की नमाज अदा करने निकले और संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करके जांच शुरू की है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।
Auraiya News: नगर के मोहल्ला तरीन से जुमे की नमाज अदा करने निकले दो किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। देर शाम तक दोनों के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग सका। शनिवार को परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मोहल्ला तरीन निवासी रेहानपुत्र ताहिर और पड़ोसी अरमान पुत्र इरशाद खान शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले थे। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजन चिंतित हो उठे। देर रात तक अपने स्तर पर तलाश के बावजूद दोनों का पता नहीं चलने पर शनिवार को फफूंद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई।
पुलिस नगर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और दोनों किशोरों की अंतिम लोकेशन का पता लगाने का प्रयास कर रही है। साथ ही अन्य संभावित पहलुओं की भी जांच की जा रही है। घटना के बाद दोनों परिवारों में चिंता का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि दोनों किशोरों की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज समेत सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस उनकी सकुशल बरामदगी के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
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