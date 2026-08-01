Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Auraiya News: जुमे की नमाज पढ़ने निकले दो किशोर लापता, गुमशुदगी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

Auraiya News: नगर के मोहल्ला तरीन से दो किशोर जुमे की नमाज अदा करने निकले और संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करके जांच शुरू की है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।

Auraiya News: जुमे की नमाज पढ़ने निकले दो किशोर लापता, गुमशुदगी दर्ज

Auraiya News: नगर के मोहल्ला तरीन से जुमे की नमाज अदा करने निकले दो किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। देर शाम तक दोनों के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग सका। शनिवार को परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मोहल्ला तरीन निवासी रेहानपुत्र ताहिर और पड़ोसी अरमान पुत्र इरशाद खान शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले थे। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजन चिंतित हो उठे। देर रात तक अपने स्तर पर तलाश के बावजूद दोनों का पता नहीं चलने पर शनिवार को फफूंद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई।

पुलिस नगर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और दोनों किशोरों की अंतिम लोकेशन का पता लगाने का प्रयास कर रही है। साथ ही अन्य संभावित पहलुओं की भी जांच की जा रही है। घटना के बाद दोनों परिवारों में चिंता का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि दोनों किशोरों की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज समेत सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस उनकी सकुशल बरामदगी के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।