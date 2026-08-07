Auraiya News: मोक्षधाम में रोपे दो दर्जन पौधे, संरक्षण का लिया संकल्प

Auraiya News: पर्यावरण संरक्षण और कस्बे को हरा-भरा बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को बाबरपुर स्थित मोक्षधाम परिसर में व्यापार मंडल के तत्वावधान में पौधरोपण किया गया। व्यापारियों और समाजसेवियों ने दो दर्जन से अधिक फलदार, छायादार व फूल देने वाले पौधे रोपकर उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण का संकल्प लिया। मोक्षधाम परिसर में पीपल, बरगद, आंवला और हरसिंगार समेत विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। पंडित शिवराम शुक्ला ने विधि-विधान से पौधरोपण कराया और मौजूद लोगों को इनके संरक्षण का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि पूर्वजों की स्मृति में लगाए गए पौधों की देखभाल कर उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखा जाए।

व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीव पोरवाल ने बताया कि नगर को हरित बनाने की मुहिम के पहले चरण में मोक्षधाम परिसर में पौधे लगाए गए हैं। आगामी दिनों में बाबरपुर के अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी पौधरोपण किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपने पूर्वजों की स्मृति में कम से कम एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी लेने की अपील की। अजीतमल के योगेंद्र गुप्ता ने पीपल का पौधा रोपा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पौधरोपण के साथ उनका संरक्षण भी जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को पौधे लगाकर उनकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। इस दौरान व्यापार मंडल के वरिष्ठ संरक्षक नादान वर्मा, अध्यक्ष संजीव पोरवाल, सुनील मिश्रा, सतीश चौहान, रवि गुप्ता, अमित गुप्ता, सुनील कुमार, आकाश कुशवाहा और दयाराम कुशवाहा समेत व्यापारी, समाजसेवी व स्थानीय लोग मौजूद रहे।