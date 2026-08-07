Auraiya News: व्यापारी संवाद में उठीं ई-वे बिल और जीएसटी की समस्याएं

Auraiya News: राज्य कर विभाग की ओर से शुक्रवार को ककोर मुख्यालय में ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े करदाताओं, परिवहनकर्ताओं और उद्यमियों के लिए व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें व्यापारियों ने जीएसटी, ई-वे बिल और कर अनुपालन से जुड़ी व्यावहारिक समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। अधिकारियों ने नियमों की जानकारी देते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त प्रशासन राज्य कर प्रदीप कुमार ने की। उन्होंने कहा कि व्यापारी संवाद का उद्देश्य ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े करदाताओं की स्थानीय और नीतिगत समस्याओं को समझने के साथ विभाग व व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। कर अनुपालन को सरल बनाने से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में जिले और आसपास के क्षेत्रों से आए परिवहनकर्ताओं, करदाताओं और उद्यमियों ने ई-वे बिल, जीएसटी के प्रावधानों, कर अनुपालन और परिवहन कारोबार में आने वाली समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। व्यापारियों ने कई बिंदुओं पर सुझाव भी दिए। अधिकारियों ने जीएसटी अधिनियम और इससे जुड़े नियमों के प्रावधानों की जानकारी देकर सवालों का जवाब दिया। अधिकारियों ने करदाताओं से निर्धारित समय में रिटर्न दाखिल करने, नियमित रूप से कर का भुगतान करने और जरूरी वैधानिक प्रावधानों का पालन करने को कहा।इस दौरान सहायक आयुक्त जय सिंह यादव व गगन बिहारी, राज्य कर अधिकारी अमित पांडेय, ताहिर अहमद माजिद व विजय शंकर दीक्षित, प्रधान सहायक सत्येंद्र सिंह व यतेंद्र सिंह, व्यक्तिगत सहायक राजकृष्ण विश्नोई, वरिष्ठ सहायक उपेंद्र कुमार और ज्योति यादव समेत विभागीय अधिकारी-कर्मचारी व कारोबारी मौजूद रहे।