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Auraiya News: देवकली जलाभिषेक को जा रहे कांवड़िये की सड़क हादसे में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: श्रावण मास के पहले सोमवार को देवकली महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे अभिरुद्ध प्रताप सिंह की तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने पर उसे मेडिकल कॉलेज चिचौली ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। यह घटना क्षेत्र में शोक की लहर पैदा कर गई।

Auraiya News: देवकली जलाभिषेक को जा रहे कांवड़िये की सड़क हादसे में मौत

Auraiya News: श्रावण मास के पहले सोमवार को देवकली महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे एक कांवड़िये की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। दिबियापुर रोड पर बिरिया भट्ठा के पास उसकी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि युवक गंभीर रूप से घायल होकर दूर जा गिरा। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज चिचौली ले गई, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार, दिबियापुर के रामकृष्ण नगर निवासी स्वर्गीय सुरजीत सिंह का 20 वर्षीय पुत्र अभिरुद्ध प्रताप सिंह सोमवार सुबह अपने साथियों के साथ बाइक से कांवड़ लेकर देवकली महादेव मंदिर जलाभिषेक के लिए जा रहा था।

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सुबह करीब दिबियापुर रोड स्थित बिरिया भट्ठा के पास उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जा भिड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और अभिरुद्ध कई फीट दूर जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज चिचौली पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहले सावन सोमवार पर हुए इस हादसे से कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना देकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बाइक के अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराने की बात सामने आई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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