Auraiya News: बारिश में छत से कपड़े उतारने गए मजदूर की गिरकर मौत

Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र के गांव समरथपुर में शुक्रवार सुबह बारिश के दौरान छत से कपड़े उतारने गए एक मजदूर की पैर फिसलने से नीचे गिरकर मौत हो गई। एक सप्ताह पहले ही मजदूर ने अपनी बेटी की शादी की थी। घर में शादी की खुशियां अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थीं कि हादसे से परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अयाना थाना क्षेत्र के गांव प्रेमनगर निवासी 45 वर्षीय लाल सिंह करीब पांच वर्ष से औरैया के समरथपुर गांव में किराये के मकान में अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। पत्नी की मृत्यु के बाद लाल सिंह मजदूरी कर दो पुत्रियों और एक पुत्र का पालन-पोषण करने के साथ उनकी पढ़ाई और घर का खर्च चला रहे थे।

परिजनों के मुताबिक करीब एक सप्ताह पहले ही लाल सिंह ने अपनी पुत्री बबिता देवी की शादी की थी। परिवार अभी शादी की खुशियों में था। शुक्रवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे हल्की बारिश शुरू होने पर लाल सिंह छत पर सूख रहे कपड़े उतारने चले गए। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से उनका संतुलन बिगड़ गया और वह छत से नीचे जमीन पर जा गिरे। हादसे की जानकारी होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। गंभीर हालत में लाल सिंह को जिला संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया। यहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की जानकारी मिलते ही पुत्र शिवम, पुत्री छुटकी और परिवार की अन्य महिलाओं में कोहराम मच गया। बेटी की शादी के महज एक सप्ताह बाद पिता की मौत से परिवार सदमे में है। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए चिचौली भेज दिया।