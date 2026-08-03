Auraiya News: बिठूर से कांवड़ लेने गए युवक की हादसे में मौत, शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम

Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र के इकौरापुर गांव से बिठूर कांवड़ लेने गए श्रद्धालुओं के जत्थे में रविवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। शिवली रोड पर डंपर से बाइक की टक्कर के बाद लोडर पर सवार एक युवक सड़क पर कूद गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि हादसे में घायल दो अन्य युवकों का उपचार चल रहा है। सोमवार को युवक का शव गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार, इकौरापुर निवासी धर्मपाल उर्फ कल्लू यादव का 22 वर्षीय पुत्र धर्मराज यादव, संजू का 21 वर्षीय पुत्र रामजी यादव तथा अशोक का 17 वर्षीय पुत्र ईशू गांव के अन्य साथियों के साथ रविवार को लोडर और बाइकों से बिठूर कांवड़ लेने जा रहे थे।

रसूलाबाद के आगे शिवली रोड पर एक बाइक की डंपर से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे रामजी और ईशू सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा देखकर पीछे चल रहे लोडर पर सवार धर्मराज डंपर को रोकने के लिए सड़क पर कूद गया, लेकिन वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने धर्मराज को मृत घोषित कर दिया। बाद में घायल रामजी और ईशू को मेडिकल कॉलेज चिचौली में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। परिजनों ने धर्मराज का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शव गांव लाया गया। शव पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और गांव में मातम पसर गया। धर्मराज दो भाइयों में बड़ा था और बमुरीपुर में दुकान संचालित कर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई है, जबकि दो अन्य युवक घायल हैं। परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम से इनकार किए जाने के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।