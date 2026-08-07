Auraiya News: रोडवेज के बाहर सड़क पर बसों का कब्जा, राहगीर परेशान

Auraiya News: शहर के सबसे व्यस्त सुभाष चौराहे के पास रोडवेज बसों के सड़क पर खड़े होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बस स्टैंड के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराए जाने के बावजूद दर्जनों बसें सड़क किनारे खड़ी कर सवारियां भरी जा रही हैं। इससे यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बीचोंबीच सुभाष चौराहे के पास रोडवेज बस स्टैंड संचालित है। बस स्टैंड में जगह की कमी को देखते हुए वर्ष 2026 की शुरुआत में तत्कालीन जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर नगर पालिका की ओर से खाली कराई गई बगल की जमीन का कुछ हिस्सा रोडवेज को उपलब्ध कराया गया था।

इसके पीछे उद्देश्य सड़क पर खड़ी होने वाली बसों को परिसर के अंदर जगह उपलब्ध कराना था। निर्देश दिए गए थे कि बसों का संचालन परिसर के अंदर से किया जाए और सड़क पर बसें खड़ी कर सवारियां न भरी जाएं। इसके बावजूद इन दिनों स्थिति फिर पुराने ढर्रे पर लौटती दिखाई दे रही है। बस चालक वाहनों को सड़क पर खड़ा कर काफी देर तक सवारियां भरते हैं। एक साथ कई बसें खड़ी हो जाने पर सड़क का बड़ा हिस्सा घिर जाता है। इससे सुभाष चौराहे और आसपास पहले से अधिक यातायात दबाव वाले क्षेत्र में वाहनों को निकलने में दिक्कत होती है। राहगीरों को भी सड़क से गुजरने में परेशानी उठानी पड़ती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यातायात पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने से समस्या लगातार बनी हुई है। शहर निवासी प्रद्युम्न अवस्थी, योगेंद्र द्विवेदी, धीरज दीक्षित, हरे कृष्ण शुक्ला और हरी बाबू दुबे ने जिलाधिकारी से सड़क पर बसें खड़ी करने पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि रोडवेज को उपलब्ध कराई गई जगह से ही बसों का संचालन कराया जाए। साथ ही यातायात पुलिस की नियमित तैनाती कर सड़क पर बसों को खड़ा न होने दिया जाए।