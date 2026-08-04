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Auraiya News: एक ही रात दो कारखानों में चोरी, व्यापारियों में दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: कस्बा एरवा कटरा में चोरों ने एक रात में दो कारखानों को निशाना बनाया। पहले कारखाने से दो बोरियां सरसों की लाह की चोरी हुई, जबकि दूसरे से नकदी चुराई गई। इस घटना ने व्यापारियों में दहशत पैदा कर दी है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था questioned हो गई है। क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बन गया है।

Auraiya News: एक ही रात दो कारखानों में चोरी, व्यापारियों में दहशत

Auraiya News: कस्बा एरवा कटरा में सोमवार देर रात चोरों ने एक ही रात दो कारखानों को निशाना बनाकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी। एक कारखाने से सरसों की लाह से भरी दो बोरियां चोरी कर ली गईं, जबकि दूसरे कारखाने में घुसकर गोलक में रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। लगातार हुई इन घटनाओं से व्यापारियों में दहशत और पुलिस की रात्रि गश्त को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। कस्बे के मोहल्ला एरवा पछेला निवासी राजू तिवारी के आटा चक्की एवं स्पेलर कारखाने का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण अधूरा होने के कारण वह रात में कारखाने पर ही सो रहे थे।

आरोप है कि देर रात अज्ञात चोर निर्माणाधीन हिस्से से भीतर घुस गए और सरसों की लाह से भरी दो बोरियां चोरी कर ले गए। सुबह बोरियां गायब मिलने पर उन्होंने आसपास तलाश शुरू की। पड़ोसी रामबाबू चक्रवर्ती ने बताया कि रात में दो संदिग्ध युवक उनके घर की ओर आए थे। आवाज देने पर दोनों वापस लौट गए। जिस रास्ते से वे भागे, वहां सरसों की लाह बिखरी मिली, जिससे चोरी की आशंका और प्रबल हो गई। इसी रात कस्बे के अनूप दीक्षित के कारखाने में भी चोरों ने धावा बोल दिया। बताया गया कि चोर इंजन के पास लगी टीन हटाकर अंदर घुसे और गोलक में रखी नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह कारखाना खोलने पर गोलक अपने स्थान पर नहीं मिली। इसके बाद डायल-112 पर सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। एक ही रात में दो कारखानों में चोरी की घटनाओं से व्यापारियों और ग्रामीणों में रोष है। उनका कहना है कि लगातार हो रही चोरियों से क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बन गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि चोरों में पुलिस का कोई भय नहीं रह गया है। व्यापारियों ने रात्रि गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द घटनाओं का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस का कहना है कि दोनों घटनाओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है।

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