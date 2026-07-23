Auraiya News: छह वर्षीय मासूम की सतर्कता से बची किशोर की जान
Auraiya News: गांव मढ़ादासपुर में 17 वर्षीय किशोर ने नीम के पेड़ पर आत्महत्या करने का प्रयास किया। छह वर्षीय अनुराग की सतर्कता से उसकी जान बच गई। अनुराग ने शोर मचाया, जिससे ग्रामीण और युवक मौके पर पहुंचे और किशोर को बचाया। उसे अस्पताल में प्राथमिक इलाज दिया गया और उसकी हालत स्थिर है।
Auraiya News: थाना बेला क्षेत्र के गांव मढ़ादासपुर में 17 वर्षीय किशोर ने नीम के पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन छह वर्षीय बच्चे की सतर्कता और ग्रामीणों की तत्परता से उसकी जान बच गई। गुरुवार सुबह शोभित कुमार घर से निकलकर खेत पहुंचा और पेड़ पर दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने लगा। उसी दौरान गांव के छह वर्षीय अनुराग ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। आवाज सुनकर ग्रामीण और युवक मौके पर पहुंचे तथा दुपट्टा काटकर उसे नीचे उतार लिया। इसके बाद 108 एंबुलेंस से किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेला पहुंचाया गया। ट्रेनी फार्मासिस्ट अंशू, स्टाफ नर्स हेमवती और वार्ड बॉय संजय यादव ने प्राथमिक इलाज किया।
चिकित्सकों के अनुसार किशोर की हालत फिलहाल स्थिर है और उसकी निगरानी की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।