Auraiya News: कॉलेज से लौट रहे छात्र व साथियों से मारपीट, कार्रवाई की मांग
Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र में कक्षा 12 के एक छात्र और उसके साथियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। छात्र ने सात-आठ लोगों पर हमले और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। घटना अमावता के एक मेडिकल स्टोर के पास हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र में कॉलेज से घर लौट रहे कक्षा 12 के छात्र और उसके साथियों से मारपीट का मामला सामने आया है। छात्र ने सात-आठ लोगों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोहानी कलां निवासी छात्र जन सहयोगी इंटर कॉलेज अमावता में कक्षा 12 में पढ़ता है। छात्र के अनुसार कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वह अपने साथियों के साथ घर लौट रहा था। बारिश के कारण अमावता में एक मेडिकल स्टोर के पास रास्ते में पानी भरा था। इसके चलते छात्र और उसके साथी वहां रुक गए।
आरोप है कि इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों से उनकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दूसरे पक्ष ने अपने सात-आठ साथियों को बुला लिया और छात्र व उसके साथियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में छात्र समेत उसके साथियों को चोटें आईं। पीड़ित छात्र का आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। छात्र ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।