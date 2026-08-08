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Auraiya News: कॉलेज से लौट रहे छात्र व साथियों से मारपीट, कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र में कक्षा 12 के एक छात्र और उसके साथियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। छात्र ने सात-आठ लोगों पर हमले और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। घटना अमावता के एक मेडिकल स्टोर के पास हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Auraiya News: कॉलेज से लौट रहे छात्र व साथियों से मारपीट, कार्रवाई की मांग

Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र में कॉलेज से घर लौट रहे कक्षा 12 के छात्र और उसके साथियों से मारपीट का मामला सामने आया है। छात्र ने सात-आठ लोगों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोहानी कलां निवासी छात्र जन सहयोगी इंटर कॉलेज अमावता में कक्षा 12 में पढ़ता है। छात्र के अनुसार कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वह अपने साथियों के साथ घर लौट रहा था। बारिश के कारण अमावता में एक मेडिकल स्टोर के पास रास्ते में पानी भरा था। इसके चलते छात्र और उसके साथी वहां रुक गए।

आरोप है कि इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों से उनकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दूसरे पक्ष ने अपने सात-आठ साथियों को बुला लिया और छात्र व उसके साथियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में छात्र समेत उसके साथियों को चोटें आईं। पीड़ित छात्र का आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। छात्र ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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