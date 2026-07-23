Auraiya News: आवारा कुत्तों का हमला, एक भेड़ की मौत, कई घायल

Auraiya News: आवारा कुत्तों का हमला, एक भेड़ की मौत, कई घायल
Auraiya News: बेला बस्ती में आवारा कुत्तों ने एक पशुपालक के बाड़े में घुसकर भेड़ों पर हमला किया। इस घटना में एक भेड़ की मौत हो गई और कई घायल हो गईं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जाए और पशुपालक को मुआवजा दिया जाए।
Auraiya News: बेला बस्ती में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। देर रात कुत्तों के झुंड ने एक पशुपालक के बाड़े में घुसकर भेड़ों पर हमला कर दिया, जिससे एक भेड़ की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गईं। पशुपालक संतोष राजौरे ने बताया कि वह रोज की तरह भेड़ों को चराकर बाड़े में बंद कर सो गए थे। देर रात कुत्तों का झुंड बाड़े में घुस आया और भेड़ों पर हमला कर दिया। जान बचाने के प्रयास में भेड़ों ने बाड़े का टट्टर तोड़ दिया और नीचे कूद गईं। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक एक भेड़ की मौत हो चुकी थी।
ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए अभियान चलाने तथा पशुपालक को मुआवजा दिलाने की मांग की है। थाना प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है।
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