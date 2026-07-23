Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Auraiya News: आवारा कुत्तों का हमला, एक भेड़ की मौत, कई घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

Auraiya News: बेला बस्ती में आवारा कुत्तों ने एक पशुपालक के बाड़े में घुसकर भेड़ों पर हमला किया। इस घटना में एक भेड़ की मौत हो गई और कई घायल हो गईं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जाए और पशुपालक को मुआवजा दिया जाए।

Auraiya News: आवारा कुत्तों का हमला, एक भेड़ की मौत, कई घायल

Auraiya News: बेला बस्ती में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। देर रात कुत्तों के झुंड ने एक पशुपालक के बाड़े में घुसकर भेड़ों पर हमला कर दिया, जिससे एक भेड़ की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गईं। पशुपालक संतोष राजौरे ने बताया कि वह रोज की तरह भेड़ों को चराकर बाड़े में बंद कर सो गए थे। देर रात कुत्तों का झुंड बाड़े में घुस आया और भेड़ों पर हमला कर दिया। जान बचाने के प्रयास में भेड़ों ने बाड़े का टट्टर तोड़ दिया और नीचे कूद गईं। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक एक भेड़ की मौत हो चुकी थी।

ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए अभियान चलाने तथा पशुपालक को मुआवजा दिलाने की मांग की है। थाना प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।