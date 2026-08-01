Auraiya News: दो बाइकों की भिड़ंत में तीन घायल, युवक का पैर टूटा

Auraiya News: दो बाइकों की भिड़ंत में तीन घायल, युवक का पैर टूटा
Auraiya News: शनिवार दोपहर अछल्दा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार के कारण दो बाइकों की टक्कर हुई, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने घायलों को 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजकर मदद की। गंभीर अवस्था में रामजीवन को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार वहीं जारी है।
Auraiya News: थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर तेज रफ्तार के चलते दो बाइकों की टक्कर में तीन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अछल्दा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक को गंभीर हालत में सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार अंधियारी गांव निवासी रामजीवन अपने साथी रोहित के साथ बाइक से अछल्दा से अपने गांव लौट रहे थे। शनिवार दोपहर करीब 3:45 बजे योगिराज श्रीकृष्ण महाविद्यालय, बझेरा के पास पीछे से आ रही दूसरी बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
हादसे में दूसरी बाइक सवार भानू निवासी मिरगांव भी घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। ग्रामीणों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस बुलाकर तीनों घायलों को सीएचसी अछल्दा भेजा। वहां डॉ. गौरव ने प्राथमिक उपचार किया। जांच में रामजीवन के पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जबकि रोहित और भानू का उपचार सीएचसी में किया गया। हादसे के बाद कुछ देर तक घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटी रही। पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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