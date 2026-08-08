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Auraiya News: खेत गई महिला को सर्प ने डंसा, अस्पताल में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र के भडारीपुर गांव में एक महिला को खेत में सर्प ने डंस लिया। वो घर पहुंचकर परिवार वालों को घटना की जानकारी दी और तुरंत जिला संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया। चिकित्सक ने बताया कि महिला की स्थिति सामान्य है और स्वस्थ होने पर छुट्टी दी जाएगी।

Auraiya News: खेत गई महिला को सर्प ने डंसा, अस्पताल में भर्ती

Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र के भडारीपुर गांव में शनिवार सुबह खेत गई एक महिला को सर्प ने डंस लिया। महिला ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन उसे आनन-फानन जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। चिकित्सक ने महिला की हालत सामान्य बताई है। भडारीपुर निवासी सुरेंद्र कुमार की पत्नी शांति देवी शनिवार सुबह करीब पांच बजे शौच के लिए खेतों की ओर गई थीं। खेत की मेड़ से गुजरने के दौरान खरपतवार से निकले सर्प ने उनके पैर में डंस लिया। सर्प के डंसते ही वह घबरा गईं और किसी तरह घर पहुंचीं।

उन्होंने पति व अन्य परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन तत्काल शांति देवी को जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें निगरानी में रखते हुए इलाज शुरू किया। चिकित्सक के मुताबिक महिला की हालत सामान्य है। स्वास्थ्य में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।

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