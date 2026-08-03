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Auraiya News: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: सोमवार शाम चिरैहा मोड़ पर हुई सड़क दुर्घटना में दो मोटरसाइकिल की टक्कर में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा लाया गया और उनकी हालत गंभीर देख कर सीएचसी चिचौली रेफर किया गया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।

Auraiya News: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, तीन घायल

Auraiya News: थाना क्षेत्र के चिरैहा मोड़ पर सोमवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को एंबुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सीएचसी चिचौली रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम करीब 5:45 बजे गजेंद्र सिंह अपने साथी सुभाष निवासी उदनकपुर बिधूना के साथ बाइक से बिधूना से अछल्दा की ओर आ रहे थे। उसी समय ऋषभ निवासी ग्वारी, दूसरी बाइक से अछल्दा की ओर जा रहा था।

जैसे ही दोनों बाइकें चिरैहा मोड़ के पास पहुंचीं, आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस के माध्यम से तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा लाया गया। सीएचसी में तैनात डॉ. ललित मोहन ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए सीएचसी चिचौली रेफर कर दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है

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